Entain Italia avvia con Sport Senza Frontiere la Charity Partnership per il 2026

13 febbraio 2026 | 12.21
Roma, 13 febbraio 2026 – In occasione della presentazione ufficiale del charity program della Run Rome The Marathon 2026, che si è tenuta ieri presso il Circolo Canottieri Lazio di Roma, Entain Italia ha annunciato l’avvio di una nuova Charity Partnership annuale con Sport Senza Frontiere.

Attraverso questa collaborazione, Entain Italia intende sostenere i progetti di Sport Senza Frontiere, che da oltre 15 anni realizza progetti sportivi ed educativi rivolti a bambini e ragazzi in situazioni di vulnerabilità sociale. La partnership nasce con l’obiettivo di unire benessere aziendale e impatto sociale, trasformando l’engagement dei dipendenti in un contributo concreto a favore della comunità.

L’iniziativa prevede il coinvolgimento attivo di Entain Italia a partire dalle attività solidali legate alla Maratona di Roma e la partecipazione ad altre charity race e ulteriori forme di sostegno e coinvolgimento diretto. Tra queste, team building outdoor, esperienze di cammino solidale e momenti di incontro e condivisione con i beneficiari dei progetti.Un impegno che pone al centro la promozione dello sportcome occasione di inclusione e aggregazione sociale, con l’obiettivo di generare un impatto misurabile e duraturo sui territori.

“Questa partnership rappresenta per Entain Italia un’evoluzione naturale del nostro approccio: vogliamo che il benessere delle nostre persone si traduca in un impatto positivo e concreto per le comunità in cui operiamo. Insieme a Sport Senza Frontiere mettiamo lo sport al centro di un progetto capace di unire inclusione, salute e partecipazione attiva, creando valore condiviso e duraturo.” Ha commentato Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director del Gruppo Entain in Italia.

«La Run Rome The Marathon è per noi un’occasione importante per raccontare come lo sport possa diventare uno strumento concreto di inclusione e sostegno per bambini e ragazzi in difficoltà. È inoltre una possibilità per raccogliere fondi per realizzare il progetto JOY che ogni estate ci permette di donare una vacanza a tanti minori di famiglie fragili e in difficoltà. Il supporto ricevuto in questo contesto contribuisce a rendere possibile la realizzazione di questo importante progetto che cerca di dare supporto a tutte quelle famiglie con figli minori, per cui la lunga pausa estiva è diventata un’emergenza educativa e sociale», ha dichiarato Alessandro Tappa, Presidente di Sport Senza Frontiere.

COME SOSTENERE SPORT SENZA FRONTIERE

È possibile sostenere i progetti di Sport Senza Frontiere attraverso la piattaforma Rete del Dono, alla pagina dedicata all’iniziativa:

https://www.retedeldono.it/en/iniziativa-team/entain-foundation/entain-x-sport-senza-frontiere

Entain Italia

Entain Italia è l’azienda italiana del Gruppo Entain, presente in Italia da oltre 20 anni, che gestisce tre marchi iconici nel settore dell’intrattenimento. Oggi conta oltre 500 dipendenti e attraverso la propria rete di punti vendita occupa indirettamente oltre 5000 persone. L’azienda è presente sul territorio con oltre 1000 punti vendita ed un canale online, fonda tutta la sua strategia su responsabilità, innovazione e fiducia.

Il Gruppo Entain è quotato alla Borsa di Londra (FTSE 100) è leader internazionale nel settore dell’intrattenimento che opera nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Conta circa 30000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce oltre 140 licenze in oltre 40 paesi.

Contatti:
Publicis Value Service Srl Divisione MSL
https://eurobetgroup.it/

Tag
Charity Partnership Run Rome The Marathon 2026 Sport Senza Frontiere
