Estate 2026, Sperlonga e Gaeta puntano sull'accoglienza: viaggio tra spiagge, hotel e sapori della Riviera di Ulisse

Dal Lido Il Pirata ai resort sul mare, passando per hotel, B&B e ristoranti: ecco alcune delle realtà che stanno contribuendo a rendere il litorale pontino una delle mete più apprezzate dell'estate italiana.

Con l'arrivo dell'estate cresce l'interesse per la Riviera di Ulisse, uno dei tratti di costa più apprezzati del Lazio. Sperlonga, Gaeta e Fondi continuano infatti ad attirare migliaia di turisti grazie al mare premiato con la Bandiera Blu, ai borghi storici e a un'offerta ricettiva sempre più orientata alla qualità.

Tra le strutture che rappresentano questo modello di ospitalità figura il Lido Il Pirata di Sperlonga, storico stabilimento balneare gestito dalla famiglia composta da Tony, Flavio, Claudia ed Eleonora. Negli anni la struttura è diventata un punto di riferimento per chi cerca una spiaggia organizzata, servizi curati e un ristorante capace di valorizzare la cucina marinara locale, contribuendo alla promozione dell'intero territorio.

Ma il turismo sulla costa pontina si sviluppa attraverso una rete di attività che spaziano dall'ospitalità alla ristorazione.

Sul versante di Gaeta, l'Aeneas' Landing Resort rappresenta una proposta immersa nella macchia mediterranea, con bungalow affacciati sul mare, piscina e ristorante dedicato ai sapori della tradizione. Poco distante, il Grand Hotel Le Rocce continua a distinguersi per la sua posizione panoramica e per la spiaggia privata incastonata nella costa della Riviera di Ulisse.

Anche Fondi conferma il proprio ruolo come tappa gastronomica della vacanza. Nel centro storico, la Pizzeria La Giudea del maestro pizzaiolo Maurizio Grossi continua ad attirare appassionati provenienti anche da fuori regione grazie a una pizza che valorizza materie prime locali e impasti ad alta digeribilità.

Per gli amanti della carne, il ristorante Gianni Il Salernitano propone una cucina tradizionale con particolare attenzione alla brace e ai prodotti tipici del territorio, mentre l'Hotel Del Conte abbina l'accoglienza alberghiera a una proposta gastronomica che comprende anche la pizzeria Biancaneve – Staglio e Olio.

Tra le soste più frequentate dagli automobilisti diretti verso il mare figura invece il Santilli Gran Caffè, conosciuto per la ricca proposta di colazioni, rosticceria, aperitivi e pasticceria.

Spostandosi nuovamente verso Gaeta, la Cantina di Ciccillo, ricavata negli ambienti dell'antica Chiesa di San Salvatore, rappresenta un esempio di come storia e ristorazione possano convivere offrendo un'esperienza capace di valorizzare il patrimonio culturale cittadino.

Sul fronte dell'accoglienza ricettiva completano l'offerta Villa Belviso, struttura immersa nel verde con vista panoramica sul golfo, e il B&B La Gaetana, situato nel cuore della Gaeta medievale e apprezzato per la posizione privilegiata e l'affaccio sul porto storico.

L'offerta turistica del territorio si completa con un patrimonio culturale e naturalistico che continua ad attirare visitatori durante tutto l'anno: dal borgo di Sperlonga alla Villa di Tiberio, fino ai principali simboli di Gaeta come la Montagna Spaccata, la Grotta del Turco, il Tempio di San Francesco e il centro storico medievale.

In un contesto in cui il turismo balneare ricerca sempre più esperienze complete, la Riviera di Ulisse conferma la propria capacità di mettere insieme mare, cultura, enogastronomia e ospitalità, grazie a una rete di imprese che, ciascuna nel proprio settore, contribuisce alla crescita di uno dei territori più attrattivi del Lazio.

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