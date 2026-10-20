Eureka presenta FloorShine 470 e porta la pulizia completa a secco e a umido nelle case italiane

ROMA, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eureka ha introdotto FloorShine 470 sul mercato italiano, un dispositivo che combina aspirazione e lavaggio dei pavimenti, pulizia sotto i mobili bassi e manutenzione automatizzata della spazzola. Progettato per la cura quotidiana dei pavimenti duri, il modello riunisce funzioni pratiche pensate per semplificare le pulizie domestiche senza complicarne inutilmente l’utilizzo.

In un mercato in cui gli apparecchi per la pulizia dei pavimenti offrono tecnologie sempre più avanzate, scegliere il modello giusto non significa necessariamente cercare quello con il maggior numero di funzioni. Per molte famiglie, la priorità è avere un dispositivo capace di affrontare lo sporco quotidiano, raggiungere gli spazi meno accessibili e richiedere una manutenzione semplice. È su queste esigenze che si concentra FloorShine 470, con una combinazione versatile di funzioni di pulizia e un prezzo di vendita consigliato di 279 euro.

FloorShine 470 offre una potenza di aspirazione fino a 17.000 Pa per raccogliere sporco secco e liquidi mentre lava i pavimenti duri. Nelle attività quotidiane, le briciole dopo i pasti, la polvere vicino all’ingresso e i liquidi versati occasionalmente richiedono spesso una pulizia rapida. Combinando aspirazione e lavaggio, FloorShine 470 è progettato per affrontare queste situazioni comuni senza dover ricorrere a passaggi di pulizia separati. Il sistema anti-groviglio contribuisce inoltre a limitare l’accumulo di capelli e peli intorno al rullo, riducendo la necessità di rimuoverli manualmente.

La presenza dei mobili può rendere più difficile una pulizia accurata, soprattutto negli spazi meno accessibili. Grazie alla struttura reclinabile a 180 gradi, il dispositivo può raggiungere le aree sotto divani, letti e mobili bassi. Un sistema interno di canalizzazione dell’acqua aiuta a prevenire il riflusso dell’acqua sporca quando l’apparecchio è reclinato, mentre la spazzola per la pulizia dei bordi permette di intervenire vicino a pareti e battiscopa.

Al termine delle pulizie, il sistema automatico di autopulizia e asciugatura ad aria calda di FloorShine 470 contribuisce alla manutenzione del rullo e alla riduzione dell’umidità residua. La nuova configurazione dei serbatoi facilita la manovrabilità, mentre i contenitori separati per l’acqua pulita e quella sporca semplificano l’utilizzo quotidiano.

Riunendo queste caratteristiche in un unico apparecchio, Eureka propone FloorShine 470 come una soluzione versatile e accessibile per chi cerca una pulizia pratica dei pavimenti, senza funzioni superflue.

Prezzo e disponibilità

Eureka FloorShine 470 è ora disponibile in Italia sul sito ufficiale Eureka, con un prezzo di vendita consigliato di 279 euro. I prezzi effettivi e le offerte promozionali possono variare. Il modello può inoltre essere trovato su Amazon cercando “Eureka FloorShine 470”.

Informazioni su Eureka

Eureka sviluppa elettrodomestici per la pulizia della casa progettati per semplificare la manutenzione quotidiana. La sua gamma internazionale comprende aspirapolvere senza fili, robot aspirapolvere e dispositivi per il lavaggio e l’aspirazione dei pavimenti.

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