EWE NETZ GmbH sceglie OverIT per innovare i propri processi di workforce management

MILANO, 20 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- OverIT, azienda leader globale in soluzioni software per il Field Service Management, in partnership con Live Reply GmbH, ha siglato un accordo con EWE NETZ GmbH, operatore tedesco leader nella distribuzione dell'energia e pioniere nell'integrazione delle energie rinnovabili, trasporto di elettricità, acqua, idrogeno e gas naturale, nonché nella costruzione e manutenzione delle reti telco. L'obiettivo della collaborazione è ottimizzare le operazioni e i processi connessi all'espansione, al funzionamento e alla manutenzione delle reti di distribuzione di EWE NETZ GmbH (circa 83.000 km di reti elettriche e 57.000 km di reti del gas), includendo interventi di ammodernamento, costruzione e riparazione dei guasti.

Con l'implementazione della OverIT NextGen Platform, EWE NETZ GmbH conta di ottimizzare i processi di workforce management, dalla pianificazione degli ordini all'assegnazione dei task fino all'esecuzione sul campo, permettendo a 650 tecnici di focalizzarsi sulle loro competenze principali, riducendo la complessità dei processi e migliorando le performance. Inoltre, la piattaforma consente di digitalizzare end-to-end tutte le unità organizzative, proponendosi come soluzione intuitiva e di facile utilizzo.

Questo accordo si inserisce nella risposta strategica di EWE alle sfide di un mercato in evoluzione, caratterizzato dalla crescente concorrenza, dalla transizione energetica e dall'adozione delle nuove tecnologie, come le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici e i sistemi fotovoltaici. Grazie a questa collaborazione, EWE NETZ mira a garantire la sostenibilità a lungo termine, ottimizzare l'utilizzo delle risorse e migliorare la soddisfazione di clienti e dipendenti, offrendo al contempo prodotti e servizi di qualità superiore.

"Guardando alle nostre sfide attuali e future, nonchè alla nostra mission di implementare soluzioni basate sulle best practice per i nostri clienti, siamo entusiasti di iniziare questo percorso con OverIT e di elevare in modo significativo i nostri processi di workforce management!", ha dichiarato Ole Flörcken, Head of Business Development, EWE NETZ.

"In collaborazione con OverIT, consentiamo a EWE NETZ di semplificare e digitalizzare i processi chiave delle loro reti energetiche. Siamo orgogliosi di supportare i nostri clienti nell'affrontare le principali sfide del settore sfruttando le potenzialità delle tecnologie emergenti", afferma Christian Falk, Associate Partner, Live Reply GmbH.

"È per noi motivo di grande orgoglio aver guadagnato la fiducia di un'azienda leader del settore come EWE NETZ. Siamo pronti a supportarli nella loro missione di innovazione e raggiungimento dell'eccellenza operativa", ha dichiarato Matteo Fagotto, Sr. Director, Customer Success, OverIT.

