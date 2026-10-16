EXPO 2027 Belgrade apre nuove opportunità per le imprese e il turismo sloveni

LUBIANA, Slovenia, 16 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- La Slovenia ha presentato ieri a Lubiana il concept del proprio padiglione per EXPO 2027 Belgrade, durante un incontro dedicato alle opportunità di cooperazione transfrontaliera nel commercio e nel turismo.

L'evento «Visit Serbia B2B Networking» ha riunito oltre 50 rappresentanti dei settori economico e turistico, favorendo i contatti tra imprese e agenzie di viaggio slovene e partner serbi in vista della prima Esposizione specializzata nei Balcani occidentali.

Sono intervenuti Danilo Jerinić, amministratore delegato di EXPO 2027 Belgrade; Blaž Cvar, presidente della Camera dell'artigianato e della piccola impresa slovena; e Leon Korošec, segretario di Stato presso il Ministero dell'Economia, del Turismo e dello Sport sloveno.

«Il successo dell'Expo non si misurerà soltanto da ciò che accadrà durante quei tre mesi, ma anche da ciò che resterà: rapporti commerciali che portano a contratti, investimenti che creano posti di lavoro, visitatori che tornano e idee che diventano progetti a lungo termine», ha dichiarato Jerinić.

Il concept del padiglione sloveno è stato presentato da Saša Lavrič, commissario generale della Slovenia per EXPO 2027 Belgrade, e Maja Pak Olaj, direttrice dell'Ente sloveno per il turismo.

Gli incontri B2B hanno esaminato itinerari e pacchetti turistici transfrontalieri per promuovere destinazioni anche oltre Belgrado.

Secondo l'Ufficio statistico serbo, gli scambi bilaterali di merci hanno raggiunto circa 2,04 miliardi di dollari nel 2025. Oltre 1.200 imprese slovene operano in Serbia, impiegando circa 25.000 persone.

EXPO 2027 Belgrade si terrà dal 15 maggio al 15 agosto 2027, con il tema «Play for Humanity: Sport and Music for All» e oltre 140 partecipanti internazionali.

Contatto stampa: expo.serbia@mcgroup.com

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