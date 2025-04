Firenze, dal 2 al 5 ottobre la 7ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile

Firenze, 17 aprile 2025.Torna il Festival Nazionale dell’Economia Civile, il più importante evento sull’economia civile e sociale in Europa. L’iniziativa è organizzata e promossa da Federcasse - Federazione italiana delle BCC, Confcooperative, NeXt Nuova Economia per Tutti, con la collaborazione di MUSe Firenze e il sostegno di Fondosviluppo.

La 7ª edizione della kermesse che chiama a raccolta esponenti politici, economici e della società civile di livello nazionale e internazionale, è in programma a Firenze dal 2 al 5 ottobre 2025 con il titolo “Democrazia Partecipata - La sfida delle intelligenze relazionali” e si svolgerà tra la sede di Novoli dell’Università degli Studi di Firenze, dove ci sarà l’apertura dei lavori giovedì 2 ottobre, e il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Per la 7ª edizione del FNEC sono previsti 90 relatori, 20 panel tematici, 5 premi nazionali, 2 concerti spettacolo, l’intervento di 2 premi Nobel e di esperti internazionali.

Maurizio Gardini (Presidente Confcooperative) ha dichiarato: «In un periodo di sfide globali e cambiamenti rapidi, il concetto di democrazia partecipata ci invita a ripensare il nostro ruolo nella società. Non siamo solo spettatori, ma protagonisti attivi nella costruzione di una comunità più equa e inclusiva. Questo festival celebra l'importanza del coinvolgimento collettivo, dove ogni voce conta e ogni azione può generare un impatto. Insieme, possiamo dare vita a un'economia che serve il bene comune. Un concetto che trova una delle sue più vive espressioni nelle cooperative».

Per Augusto dell’Erba (Presidente Federcasse – BCC) «interrogarsi sul futuro della democrazia, così come l’abbiamo costruita, curata e vissuta è un impegno che deve interrogare ogni componente della società civile. La democrazia è un bene che si costruisce ogni giorno con la partecipazione, la condivisione, la ricerca di soluzioni condivise. Sotto questo punto di vista è importante l’apporto che sul terreno della finanza può essere dato dalla mutualità bancaria, palestra essa stessa di democrazia economica. A Firenze ci confronteremo su questo, per proporre al nostro Paese, e non solo, una possibile soluzione ad un paradigma economico che non è più sufficiente a gestire le complessità dell’oggi e che – come recita il titolo del Festival – ha sempre più bisogno di intelligenze relazionali capace di comporre i conflitti e svuotarli di senso».

Leonardo Becchetti (Cofondatore NeXt Economia e Direttore del Festival) ha dichiarato: «Con questa edizione proseguiamo un ciclo di eventi iniziato nel 2023 con il tema di andare "oltre i limiti" e di come l'impegno condiviso è la chiave per superare gli shock moderni, che l'anno scorso ci ha spinto a dire che servono alleanze ibride ed è "l'ora di partecipare" attivamente al cambio di paradigma economico. In questa edizione approfondiremo le conseguenze della radicale inversione del rapporto tra mercato e democrazia consumatasi negli ultimi anni e cercheremo di rispondere alle sfide di domani, immaginando come l'azione dal basso dei cittadini consumatori, dei mercati finanziari, e la cittadinanza attiva delle imprese possono funzionare da contrappesi per garantire l'equilibrio dei poteri e difendere le nostre conquiste di civiltà».

