Flipster lancia i primi perp USD1 sul mercato per BTC, ETH, SOL, XRP e DOGE

PANAMA CITY, 23 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Flipster, una piattaforma di trading di derivati crittografici in rapida crescita, è ora il primo exchange a offrire criptovalute perpetue USD1 per BTC, ETH, SOL, XRP e DOGE. USD1, la stablecoin completamente garantita e regolamentata emessa da World Liberty Financial (WLFI), può essere scambiata o detenuta su Flipster, guadagnando punti fedeltà e premi USDT. Oltre ai pionieristici perpetual USD1, Flipster è leader di mercato anche con il trading a spread zero sulle coppie di valute principali, eliminando lo slippage in entrata e in uscita per offrire ai trader una precisione di esecuzione senza pari.

Perp USD1: una nuova opzione per i mercati principali

I mercati più importanti come BTC ed ETH sono costantemente le coppie di valute perpetue più scambiate nel mondo delle criptovalute, quasi sempre quotate in contrapposizione alle principali stablecoin. Per Flipster, lanciare perp USD1 per BTC, ETH e altri asset importanti è stato un passaggio naturale. I trader possono ora accedere alle coppie perpetue BTC-USD1, ETH-USD1, SOL-USD1, XRP-USD1 e DOGE-USD1, insieme allo spot USDT - USD1.

Poiché le stablecoin costituiscono già la spina dorsale del trading di derivati, l'integrazione dell'USD1 regolamentato di WLFI sia come coppia di trading sia come saldo che genera ricompense crea chiari vantaggi per i trader e per l'ecosistema in generale.

Il primo exchange a eliminare lo spread su ogni coppia di valute principale

Su Flipster, tutte le coppie di valute principali, compresi i perp USD1, vengono scambiate con spread pari a zero. Ogni entrata e uscita corrisponde al vero prezzo di mercato, eliminando lo slippage che altrove erode i rendimenti.

Insieme WLFI e a premi in punti integrati, come il programma fedeltà USD1, Flipster offre un'esperienza di trading di titoli perpetual senza pari, in cui esecuzione, velocità e premi convergono in un'unica piattaforma di trading fluida e ad alte prestazioni.

Partnership Flipster x WLFI

Questo debutto si basa sulla recente partnership di Flipster con WLFI, consolidando lo status di USD1 come stablecoin emergente. Grazie al suo ruolo pionieristico nel settore dei titoli perpetual USD1 e delle relative offerte, Flipster rafforza la sua posizione di exchange di USD1 di riferimento, offrendo ai trader l'accesso sia alle coppie di valute principali che a quelle altcoin con opportunità uniche di efficienza del capitale e di ricompensa.

Scambiare. Guadagnare. Accumulare punti.

Scopri oggi stesso il vantaggio di USD1 su Flipster.

Informazioni su Flipster

Flipster è l'exchange senza intoppi per i trader di criptovalute che esigono la migliore esperienza di trading perpetua. Con spread pari a zero sulle coppie principali e saldi che si guadagnano durante il trading, offre precisione e performance per coloro che si muovono velocemente e fanno trading più velocemente. Solo nel 2024, il volume degli scambi di Flipster è cresciuto dell'856% su base annua, consolidandone la posizione come una delle piattaforme di trading di criptovalute perpetue in più rapida crescita. Scopri di più su flipster.io o segui l'azienda su X.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2778491/Flipster_Debuts_Market_s_First_USD1_Perps_BTC_ETH_SOL_XRP.jpg

