Forma Fashion Show, Accademia del Lusso torna a sfilare a Roma

Accademia del Lusso torna a sfilare nel centro di Roma. La prestigiosa scuola di moda e design sarà uno dei cinque istituti protagonisti di Forma Fashion Show, il grande evento che sabato 5 luglio, a partire dalle 21, illuminerà Villa Borghese. Dopo il grande successo della prima edizione invernale di “Forma” alla Nuvola di Fuksas, che ha accolto migliaia di partecipanti, torna l’appuntamento, concepito e organizzato dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale in collaborazione con la Regione Lazio, che porta in scena le accademie di moda romane.

Su una passerella immersa nel verde di 50 metri con 10 ledwall e 800 posti seduti, i migliori giovani talenti avranno l’occasione per mostrare al pubblico presente in sala e collegato in streaming i propri lavori. Gli studenti di Accademia del Lusso presenteranno una collezione inedita ispirata all'universo estetico di Romeo Gigli. Il progetto, intitolato Maledicta – L’Angelo Caduto, è frutto di un'approfondita ricerca condotta nell'archivio storico del brand, sotto la guida di Antonio Martino, responsabile del progetto brand dedicato a Romeo Gigli, che ha accompagnato gli studenti nella reinterpretazione dell'identità stilistica di uno dei designer più significativi tra gli anni '80 e '90, attualizzandone l'eredità in chiave progettuale.

Il lavoro si propone di valorizzare i tratti distintivi dell’estetica di Gigli - forme avvolgenti, texture ricercate, dettagli poetici - rimuovendo però ogni riferimento storicista e puntando su tagli, materiali e cromie capaci di dialogare con il gusto e le esigenze della moda contemporanea. L’intento non è la riproduzione, ma la trasformazione, una linea che si posizioni tra fascino sognante e funzionalità moderna, rendendo attuale la delicatezza e l’eleganza originarie senza mai banalizzarle.

Le creazioni nate dal progetto si ispirano a un’estetica sospesa tra devozione e desiderio, dove le silhouette monastiche, i volumi drappeggiati e i colori simbolici – nero, rosso, perla – generano un immaginario visivo carico di riferimenti arcani e rituali. Ogni capo è pensato come un oggetto narrativo, capace di fondere eleganza sovversiva e misticismo contemporaneo, in linea con l’approccio poetico e colto che ha reso celebre Romeo Gigli nel panorama internazionale.

Accademia del Lusso è tra le migliori Accademie italiane dove studiare Moda e Design. Fondata per rispondere alle esigenze concrete dell’industria della moda italiana e internazionale e del lusso, è oggi un ecosistema dinamico e internazionale in cui creatività, cultura e professionalità si fondono per formare i protagonisti del domani. Con oltre 2.000 studenti iscritti all’anno accademico 2024/2025, l’Accademia ha sedi d’eccellenza a Milano – in via Montenapoleone 5 e al Luxury Lab di via Privata Chioggia 2/4 – e a Roma, in Piazza di Spagna 9 e nella prestigiosa Villa Castellani.

L’offerta didattica comprende Corsi Triennali, Master e Corsi Professionalizzanti in Fashion Design, Styling, Brand Management, Fashion Marketing, Comunicazione, Visual Merchandising, Interior Design e Sostenibilità, con un approccio project-based e una forte integrazione con aziende e professionisti del settore. La scuola si distingue per l’attenzione sartoriale riservata a ogni studente, con un rapporto docente-studente di 1 a 10, classi a numero chiuso, servizi di career coaching e un tasso di inserimento lavorativo del 90% entro sei mesi dal termine del percorso.

Protagonista di una rete internazionale in continua espansione, Accademia del Lusso collabora con brand iconici, partecipa a eventi come la Milano Fashion Week e promuove iniziative legate alla moda sostenibile, all’innovazione tecnologica e all’intelligenza artificiale. Ogni anno, gli eventi Fashion Show a Milano e “Fashion & Talents” a Roma celebrano la creatività degli studenti, consolidando il ruolo dell’Accademia come ponte tra formazione, cultura e industria.

