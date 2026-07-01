FxPro elimina lo spread su criptovalute e indici

LONDRA, 1 luglio 2026 /PRNewswire/ -- FxPro, il broker n. 1 globale, ha annunciato una revisione completa delle sue condizioni di trading, eliminando completamente gli spread sui principali CFD su criptovalute e indici.

Riducendo gli spread a zero assoluto su Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute, FxPro offre al mercato retail prezzi di livello istituzionale, dettando un nuovo punto di riferimento per condizioni di trading competitive. Fondamentalmente, gli spread pari a zero sono supportati da un'elevata liquidità, il che significa che i trader possono accedervi non solo con transazioni di minima entità, ma anche eseguendo ordini di volume elevato.

Spread zero su Bitcoin, Ethereum, Dow e Nasdaq100

Ora i trader possono eseguire operazioni senza alcun ricarico, grazie a una struttura altamente trasparente e a commissioni ridotte.

Questi cambiamenti consolidano la posizione di FxPro come il broker più interessante per i trader attivi che cercano prezzi di tipo istituzionale, un'esecuzione potente e una leva finanziaria elevata e flessibile.

"Portando gli spread a zero sul nostro conto principale Raw+, rispondiamo direttamente alla richiesta della comunità di trading di un accesso al mercato a costi estremamente bassi", ha affermato Jakub Soltys, Head of Execution di FxPro. "Stiamo eliminando gli ostacoli per permettere ai trader di concentrarsi esclusivamente su opportunità di mercato con prezzi in stile istituzionale".

I clienti possono accedere a queste nuove condizioni di spread pari a 0, ottimizzate di recente, su diverse piattaforme pluripremiate, tra cui MT4, MT5 e l'app FxPro, valutata con 5 stelle, con il tipo di conto Raw+, a seconda della loro giurisdizione.

Importanti riduzioni degli spread sui conti standard

Sono state inoltre applicate significative riduzioni degli spread, pari a quasi l'80%, ai conti FxPro Standard, garantendo prezzi notevolmente migliorati accessibili a tutti i tipi di conto e in tutte le giurisdizioni.

Informazioni su FxPro

FxPro è il broker numero 1 al mondo con oltre 145 premi ed è scelto da milioni di clienti in tutto il mondo. Per oltre due decenni, l'azienda ha fornito accesso a oltre 2.100 strumenti di trading tra FX, azioni, future, indici, metalli, energia e altro ancora tramite le sue potenti piattaforme. Regolamentata in diverse giurisdizioni, FxPro offre un'esecuzione ultraveloce, un'elevata liquidità e un'esperienza di trading incentrata sul cliente.

Contatto per i media:

PR@fxpro.com www.fxpro.com

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