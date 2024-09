Gabry Ponte - Milano Fashion Week - Fell in Love

Milano, 11/09/2024 - Sabato 21 settembre 2024, il Fell in Love di Pogliano Milanese, si prepara ad accogliere un evento nel cuore della Milano Fashion Week. Il celebre e conosciuto Dj Gabry Ponte, suonerà in un esclusivo DJ set che promette di far divertire tutte le persone che parteciperanno a questo incredibile evento.

A soli dieci minuti da Milano, in prossimità della Fashion Week, sorge una location di prestigio senza pari. "Fell in Love" ex FELLINI, rappresenta una nuova era di eleganza e stile, un ritrovo esclusivo che è già il centro della vita notturna milanese. Rinomata per le sue feste glamour, l’ex FELLINI si reinventa e accoglie i suoi ospiti in un ambiente sofisticato, dove il fascino e la vivacità si fondono sotto la luce della luna.

Immersa nel verde e caratterizzata da sale interne ed esterne finemente arredate, la struttura vanta due piscine e un giardino estivo che offrono un'esperienza immersiva in un'altra dimensione. "Fell in Love" è il luogo ideale per vivere momenti unici e indimenticabili.

Biografia di Gabry Ponte

Gabry Ponte è un DJ e produttore musicale italiano, nato il 20 aprile 1973 a Torino. È noto principalmente per il suo lavoro nel genere dance e house. Ponte ha guadagnato fama come membro del gruppo Dance/Eurodance Eiffel 65, famoso per il loro successo mondiale "Blue (Da Ba Dee)" nel 1999. Dopo l'esperienza con Eiffel 65, Gabry Ponte ha intrapreso una carriera solista di successo, pubblicando diversi brani e remix che hanno conquistato le classifiche internazionali.

Oltre alla sua carriera musicale, Gabry Ponte ha partecipato a numerosi eventi e festival di musica dance, affermandosi come uno dei DJ più influenti del panorama musicale europeo. Ha anche collaborato con artisti di fama e ha prodotto una serie di singoli di successo, mantenendo una solida presenza nella scena musicale dance.

Dove acquistare i Biglietti ?

I biglietti sono disponibili su ticketsms.it a partire dal prezzo di 15€.

Fashion Week e Gabry Ponte: il meglio di Milano in un solo giorno

Il 21 settembre, Milano si trasformerà nel palcoscenico di due eventi di grandissimo rilievo che attireranno l'attenzione di appassionati di moda e musica da tutto il mondo. La città ospiterà la prestigiosa Fashion Week, un appuntamento imperdibile per chi segue le ultime tendenze e innovazioni del mondo della moda. Celebri stilisti, designer emergenti e icone del settore si daranno appuntamento nelle location più esclusive, presentando le loro collezioni per la stagione primavera-estate.

In parallelo, un'altra straordinaria occasione di divertimento attenderà gli amanti della musica: il rinomato DJ e produttore musicale Gabry Ponte sarà protagonista di un dj set che promette di essere una vera esplosione di energia e ritmo. Gabry Ponte saprà trasformare la serata in un'esperienza indimenticabile, coinvolgendo il pubblico in un viaggio musicale senza precedenti.

Questa giornata rappresenterà un mix perfetto di eleganza e divertimento, unendo il glamour delle sfilate di moda e l'energia travolgente della musica dal vivo. Non perdere l'opportunità di vivere questi due eventi eccezionali nella capitale della moda italiana. Preparati a essere sorpreso e a vivere Milano come mai prima d'ora!

CONTATTI

Numero Telefono: 392 9206188

Zona: Pogliano Milanese (a soli 10 minuti da Milano)

Discoteca: Fellinlove

Acquisto Biglietti: https://www.fellinlove.it/