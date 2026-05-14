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GEEKBAR ha presentato la propria forza di marca con uno stand a tema capsula spaziale a ShishaMesse e Vaper Expo UK

14 maggio 2026 | 05.31
LETTURA: 2 minuti

SHENZHEN, Cina, May 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dall’8 al 10 maggio, GEEKBAR ha partecipato sia a ShishaMesse a Francoforte, in Germania, sia a Vaper Expo UK a Birmingham, attirando l’attenzione con il suo stand futuristico a tema “capsula spaziale”. Progettato con un’estetica tecnologica nei toni argento e bianco, unità espositive a forma di razzo, schermi LED, aree di presentazione dei prodotti, zone di esperienza interattiva e spazi per incontri commerciali, lo stand ha creato un ambiente immersivo per utenti adulti e partner di canale, integrando esperienza di prodotto e comunicazione del brand.

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In fiera, GEEKBAR ha messo in evidenza il suo nuovo prodotto, SPARK. Come dispositivo pod system, SPARK conferma i punti di forza del brand nel design di prodotto e nelle prestazioni stabili. È dotato di schermo dinamico, batteria da 800 mAh, ricarica rapida e resistenza a mesh. Gli utenti possono scegliere tra pod pre-riempite e ricaricabili, in base alle diverse abitudini e occasioni d’uso.

GEEKBAR ha inoltre presentato prodotti FASOUL, brand da essa distribuito, tra cui FASOUL Q1 PRO e FASOUL C2. Q1 PRO si distingue per il design leggero e l’esperienza dual-mode, mentre C2 punta su preriscaldamento rapido, display intelligente e prestazioni di riscaldamento stabili.

Negli ultimi anni, FASOUL ha ottenuto un significativo riconoscimento nel mercato giapponese. La sua funzione Secondary Mode contribuisce a migliorare l’efficienza d’uso di ogni stick, consentendo di riutilizzare lo stesso stick già utilizzato una volta e prolungandone così il valore d’uso. Questo approccio non solo migliora l’efficienza, ma aiuta anche a ridurre i costi complessivi di consumo, offrendo agli utenti adulti un’opzione più conveniente.

Sulla base dei riscontri raccolti in loco a ShishaMesse e Vaper Expo UK, GEEKBAR ha confermato ancora una volta la propria popolarità nel mercato tedesco grazie allo stand a capsula spaziale altamente riconoscibile, a un’esperienza di prodotto matura e a una crescente influenza nei canali di vendita. In futuro, GEEKBAR continuerà a operare nel rispetto delle normative, a concentrarsi sulle esigenze degli utenti adulti già consumatori e a promuovere innovazione di prodotto, qualità dell’esperienza e sviluppo localizzato del mercato, offrendo ai propri partner in Germania e in Europa prodotti e valore di marca più competitivi.

La nicotina è una sostanza chimica che crea dipendenza. I prodotti GEEKBAR sono destinati esclusivamente a fumatori e vaper adulti già consumatori.

Contact: Ein Wu, ein.wu@geekvape.com

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