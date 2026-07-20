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Giacomo Bruno lancia il libro su come passare da professionista invisibile ad autorità del proprio settore nell’era dell’AI

METTICI LA FACCIA - Giacomo Bruno
METTICI LA FACCIA - Giacomo Bruno
20 luglio 2026 | 12.17
LETTURA: 3 minuti

Milano, 21.07.2026 – In un mercato in cui l’intelligenza artificiale permette a chiunque di produrre contenuti perfetti in pochi secondi, la competenza tecnica ha smesso di essere un fattore distintivo. Sempre più professionisti e imprenditori, pur bravi e preparati, restano invisibili e finiscono per competere solo sul prezzo, mentre a farsi scegliere è chi ha costruito un nome riconoscibile.

Esce oggi per Bruno Editore «Mettici la Faccia. Come Passare da Invisibile a Riconosciuto e Diventare l’Autorità del Tuo Settore nell’Era dell’AI con il Metodo F.A.C.E.», il 37° bestseller di Giacomo Bruno. Il libro introduce i quattro passi (Focus, Autorevolezza, Contenuto, Ecosistema) per trasformare la propria storia professionale nel Personal Brand più solido del mercato.

«Il vero problema di chi non cresce non è la concorrenza né il prezzo, è che nessuno sa che esiste. La competenza, da sola, non basta più» spiega Giacomo Bruno, autore del libro. «Metterci la faccia non è vanità né mettersi in mostra. È un atto di onestà: chi è bravo ha il dovere di farsi vedere, perché ha qualcosa di vero da mostrare. Con il metodo F.A.C.E. spiego come la tua storia sia l’unica cosa che nessuna AI potrà mai clonare».

Come precisa lo stesso autore, dopo oltre vent’anni nell’editoria digitale, il metodo è nato osservando migliaia di professionisti passare dal silenzio totale al riconoscimento nazionale. Il percorso parte dal posizionamento, passa dalla costruzione dell’autorevolezza, individua nel libro la prova permanente di competenza e si chiude con l’ecosistema digitale, dai giornali a Google fino alla GEO delle intelligenze artificiali.

«In vent’anni abbiamo pubblicato migliaia di imprenditori e professionisti, e la differenza tra chi emerge e chi resta nell’ombra non è mai stata la bravura: è il coraggio di metterci la faccia» osserva Viviana Grunert, fondatrice di Bruno Editore. «Questo libro dà a chi ha una vera competenza uno strumento concreto per farsi finalmente riconoscere».

«Questo libro nasce da una battaglia che ho vissuto in prima persona.» conclude Giacomo Bruno. «Nel 2002 ho portato gli ebook in Italia, un piccolo editore contro tutti, e ho vinto solo perché ho creduto in un progetto ben definito e ci ho messo la faccia quando gli altri restavano nascosti dietro un marchio».

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:  https://amzn.to/4frCRDs

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la  Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 37 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.300 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di  ViviBook , la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su:  https://www.brunoeditore.it

Contatti:
Bruno Editore
info@brunoeditore.it

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Intelligenza Artificiale Personal Brand Autorevolezza Visibilità Fatturato Editoria Digitale
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