Gioco pubblico: uno sguardo al futuro con NOVOMATIC Italia, tra responsabilità e innovazione

Roma, 14 luglio 2025 - Il gioco pubblico si avvia verso nuove e importantissime sfide, destinate a ridefinire radicalmente il modo in cui le persone fruiscono di questa forma di intrattenimento. In un contesto in cui la crescente consapevolezza sulla responsabilità sociale impone al settore una riflessione sul proprio impegno, la tecnologia diventa una direttrice fondamentale per garantire conformità alle normative e affrontare le sfide sociali attuali e future.

Di tutto questo si è parlato lo scorso giugno durante l'evento "Strategie e innovazione per il gioco responsabile: le persone al centro di un'industria sostenibile" promosso da NOVOMATIC Italia, un'occasione di confronto che ha riunito operatori, stakeholder e personalità del mondo scientifico, per avviare un dialogo su un settore di grande rilevanza economica e sociale.

Gioco pubblico: dati attuali e prospettive future

Nel 2024 il settore del gioco pubblico in Italia, tra canali digitali e fisici, ha raccolto in totale 157,4 miliardi di euro, 136 dei quali restituiti sotto forma di vincite. La spesa effettiva è stata complessivamente di 21,4 miliardi di euro, 16,3 dei quali provenienti esclusivamente dal canale offline: una rete di circa 85.000 attività di gioco regolamentate che contribuiscono per l'1,1% al PIL nazionale.

Questi i dati del rapporto “Il valore economico e sociale dei giochi pubblici su rete fisica in Italia” curato da Nomisma con la collaborazione di NOVOMATIC Italia e presentato nel corso del dibattito.

Un quadro che mette in luce l'impatto macroeconomico e socio-economico del gioco pubblico in Italia, evidenziando il contributo diretto, indiretto e indotto che ha per il Paese in termini di PIL, occupazione e gettito fiscale. Ed è proprio tale scenario a imporre una profonda riflessione sull'importanza del gioco pubblico attuale e futuro, anticipando la necessità di un riordino complessivo, per garantire un equilibrio tra sostenibilità economica, responsabilità sociale e rispetto della legalità.

Controllo, responsabilità e sostenibilità: quale futuro per il gioco pubblico

Oggi il comparto del gioco legale è chiamato a operare in un'ottica di responsabilità e monitoraggio, adottando un modello di business che garantisca un futuro sostenibile. Da qui l'esigenza di un confronto e l'importanza di sostenere il gioco legale, stimolando al contempo la riflessione sulla necessità una riforma complessiva delle reti fisiche del gioco pubblico, un passo cruciale soprattutto in una realtà in cui la sensibilità verso il benessere sociale è sempre più elevata. Nel breve termine, il comparto potrebbe quindi protendere verso una fase di gestione non focalizzata unicamente su interventi di tipo reattivo o sulla mera gestione delle crisi, ma mirata a costruire un modello strutturato, in cui legalità, sostenibilità delle filiere e tutela dei consumatori siano sempre rispettate. Il futuro del gioco legale si prospetta quindi dinamico e ricco di trasformazioni, sul fronte normativo e sul fronte dell'innovazione: sarà infatti proprio la tecnologia la forza trainante del settore, una risorsa che ha già cominciato a elevare in modo significativo la sicurezza e l'esperienza di gioco complessiva.

Gioco pubblico: un futuro tra legalità e tecnologia

Grazie alle sue innumerevoli potenzialità, la tecnologia si è rivelata uno strumento essenziale per assicurare ai consumatori una fase di gioco consapevole. Un'esperienza che nelle sale NOVOMATIC è già una realtà, e non per un semplice obbligo normativo, ma in aderenza a un contesto di rispetto dei valori fondanti della società.

Si tratta di un percorso che, come ha sottolineato Jessica Cozzi, direttrice videolotteries di NOVOMATIC Italia in occasione dell’evento dello scorso 17 giugno “è stato costruito nel tempo attraverso studi, approfondimenti e confronti sulle tematiche del gioco patologico, ha guidato investimenti e scelte progettuali lungimiranti, che hanno portato allo sviluppo di soluzioni innovative, oggi confluite in nuovo prototipo di cabinet AWP, una soluzione destinata a rivoluzionare l'esperienza di gioco”.

Tale sistema, considerato prezioso per l'avvenire del comparto, ha la capacità di superare i classici confini fisici di controllo grazie a una tecnologia che rileva l'età del giocatore tramite webcam e intelligenza artificiale, segnalando eventuali anomalie. Ma numerose sono le innovazioni che stanno guidando il presente e il futuro del gioco legale, ha sottolineato ancora Cozzi: “dall'App che misura in real time il tempo e l'importo speso all'IA che rileva comportamenti patologici o compulsivi, notificandoli al giocatore e al responsabile di sala.”

E sarà proprio quest'ultimo, a cui è demandato un compito di controllo e gestione empatica delle criticità, ad avere un ruolo di primo piano nel futuro del gioco responsabile. Un ruolo che, come ha sottolineato nel corso dell’evento Mario Lollobrigida, direttore Giochi ADM, sarà possibile valorizzare progressivamente attraverso la formazione: "un pilastro dell’articolo 15 della Delega Fiscale, cruciale per rendere il gioco responsabile. Oggi - ha aggiunto Lollobrigida - viene svolta in maniera analoga su tutto il territorio. La speranza è che si arrivi velocemente all'adozione del Decreto del riordino del gioco, così da implementare tempestivamente anche questo strumento".

Il futuro del gioco pubblico poggerà quindi sulla formazione, sulla comunicazione e sulla tecnologia, ma sarà concretamente realizzabile solo se accompagnato da un continuo confronto. A confermarlo Markus Buechele, Ceo NOVOMATIC Italia, che, definendo fondamentali i momenti di dialogo tra stakeholder, ha evidenziato che "soltanto una collaborazione sinergica potrebbe garantire la sostenibilità dell'industria del gioco legale e la tutela della salute pubblica, un bene primario per tutti".

