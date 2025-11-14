circle x black
Giusti (Università Link) al Forum dei Rettori Italia Cina di Pechino: “Università italiana è ispirazione per la comunità globale”

14 novembre 2025 | 18.24
LETTURA: 1 minuti

Pechino, 14 novembre 2025.“L’Università italiana resta un modello globale di eccellenza: la sua storia, i suoi risultati e le prospettive future continuano ad ispirare la comunità accademica internazionale”. Con queste parole il rettore dell’Università degli Studi Link, Carlo Alberto Giusti, è intervenuto a Pechino nell’ambito del Primo Forum dei Rettori Italia-Cina, nato in attuazione dell’intesa firmata nel 2024 tra il Mur e il ministero dell’Istruzione cinese, alla presenza, tra gli altri, del ministro per l’Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini, di Laura Ramaciotti (presidente Crui), e dei rettori di alcuni dei più prestigiosi atenei italiani.

“La cooperazione universitaria tra l’Italia e la Cina rappresenta un passo fondamentale nel rafforzamento delle relazioni bilaterali, che nel 2025 celebrano il loro 55° anniversario”, ha spiegato Giusti nel suo intervento, che ha aperto il Forum.

Il Forum si è tenuto presso il prestigioso Zhongguancun Exhibition Center, in occasione della XIV edizione della Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione, una delle più importanti missioni di sistema dedicate alla cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi.

