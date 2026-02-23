circle x black
GLI EUROPE'S 50 BEST BARS SARANNO SVELATI AD AMSTERDAM MARTEDÌ 30 GIUGNO 2026

La prima edizione della classifica dei bar europei celebrerà le migliori destinazioni per cocktail della regione

LONDRA, 23 febbraio 2026/PRNewswire/ -- 50 Best, l'organizzazione di The World's 50 Best Bars, annuncia che la prima edizione di Europe's 50 Best Bars si terrà nella vivace città di Amsterdam martedì 30 giugno 2026.

Per la sua edizione inaugurale, la prestigiosa classifica mostrerà i risultati raggiunti dai migliori bar, Bartender edalle città europee più celebri come mete d'eccellenza per il bere di qualità.  Amsterdam, centro dinamico e influente per la cultura dei bar, è stata scelta per celebrare la community dei bar del continente - stimolante e in continua evoluzione, segnando una prima volta nella storia dei 50 Best in tutti i premi.

La lista risultante sarà la prima classifica di questo tipo a coprire l'Europa, compilata dai voti di oltre 300 esperti del settore dei bar, provenienti da tutta la regione, in modo equilibrato dal punto di vista del genere e in forma anonima. La commissione elettorale – la Europe's 50 Best Bars Academy, è composta da un mix di Bartender, proprietari di bar, rappresentanti dei media specializzati in bevande e intenditori di cocktail, selezionati dagli 11 Presidenti dell'Accademia che rappresentano 11 sottoregioni d'Europa.

Tra i momenti salienti del programma ad Amsterdam vi sarà il Bartenders' Feast, evento organizzato la sera prima della cerimonia per i bar che figurano nella classifica di quest'anno. L'attesissima lista degli Europe's 50 Best Bars sarà svelata durante la cerimonia di premiazione che si terrà martedì 30 giugno, con arrivi sul red carpet ed un ricevimento a base di cocktail, prima del conto alla rovescia in diretta e della rivelazione dei Europe's 50 Best Bars 2026, compreso il titolo di The Best Bar in Europe 2026, sponsorizzato da Perrier.

Prima della cerimonia, 50 Best annuncerà due premi speciali per celebrare l'eccellenza dell'ultimo anno: il Michter's Art of Hospitality Award e l'Altos Bartenders' Bartender Award.

Inoltre, durante la cerimonia di Amsterdam saranno annunciati i vincitori delle categorie speciali a cui hanno partecipato i bar di tutta Europa, che sono i seguenti:

Il conto alla rovescia della lista dei Europe's 50 Best Bars 2026, sponsorizzata da Perrier, sarà trasmesso in diretta anche su YouTubeper un pubblico globale.

Media Centre:https://mediacentre.theworlds50best.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2903259/Europe_50_Best_Bars_2026_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/gli-europes-50-best-bars-saranno-svelati-ad-amsterdam-martedi-30-giugno-2026-302693834.html

