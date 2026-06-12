GLI OSCAR PER LA SOLIDARIETÀ, ALL’UNIVERSITA’ LINK DI ROMA LA SECONDA EDIZIONE DELLA CENA DI GALA DELLA FONDAZIONE PROMETEUS ETS

Una serata dedicata alla ricerca oncologica, alla qualità della vita delle donne operate al seno e ai valori della solidarietà. Madrina dell’evento Pamela Villoresi. Ospite speciale Federico Zampaglione.

Roma – Solidarietà, ricerca scientifica e impegno sociale sono stati i protagonisti della seconda edizione degli “Oscar per la Solidarietà”, l’evento benefico promosso dalla Fondazione Prometeus ETS e ospitato negli spazi dell’Università degli Studi Link di Roma. L’iniziativa è nata per sostenere i progetti dedicati alla ricerca, alla formazione in ambito oncologico e al miglioramento della qualità della vita delle donne operate al seno.

La manifestazione ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario, delle professioni, delle imprese e della società civile in un momento di confronto e condivisione attorno a un obiettivo condiviso: trasformare la solidarietà in un sostegno concreto alla cura e all’accompagnamento delle pazienti.

La serata si è aperta con un cocktail nel giardino dell’Ateneo e con il saluto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Prometeus ETS, seguito dall’intervento della madrina dell’edizione 2026, la celebre attrice Pamela Villoresi. A portare i saluti istituzionali è stato il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. Tra i momenti più emozionanti della serata, la performance “La vie en rose”, che ha preceduto la cena di gala e la cerimonia di consegna degli Oscar della Solidarietà.

A guidare il pubblico nel corso dell’evento è stata l’attrice Giglia Marra, affiancata dall’ospite speciale Federico Zampaglione, protagonista di un intenso momento musicale.

Nata nel 2001, la Fondazione Prometeus ETS opera per favorire lo sviluppo della ricerca e della formazione in campo oncologico e, nel corso degli anni, ha promosso numerose iniziative scientifiche e assistenziali rivolte alle donne colpite dal tumore al seno. Tra i progetti sostenuti figurano borse di studio e fellowship europee, programmi di supporto psicologico, laboratori terapeutici integrati, la Banca della Parrucca, attività di teatroterapia, il coro “Le Belle Note”, servizi di consulenza genetica e numerose iniziative dedicate al benessere delle pazienti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal professor Lucio Fortunato, direttore della UOC Senologia dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma, e vede la partecipazione del chirurgo Massimo Farina, dell’imprenditrice Giusy Giambertone, del direttore della UOC Oncologia dell’Azienda San Giovanni Addolorata Mauro Minelli e dell’avvocato Domenico Vizzone. L’integrazione di competenze professionali e sensibilità sociali consente alla Fondazione di operare quotidianamente accanto alle donne e alle loro famiglie, promuovendo una visione della cura che pone al centro la persona e non soltanto la malattia.

Gli “Oscar per la Solidarietà” sono stati ideati per riconoscere e valorizzare l’impegno umano, sociale e professionale di coloro che, attraverso il proprio lavoro e la propria testimonianza, contribuiscono a generare un impatto positivo sul territorio. L’iniziativa rappresenta inoltre uno strumento di sensibilizzazione e partecipazione, in piena sintonia con i principi che da oltre vent’anni guidano l’azione della Fondazione Prometeus ETS.

«La ricerca scientifica e la cura delle persone hanno bisogno non soltanto di competenze e innovazione, ma anche di una rete capace di accogliere le fragilità e trasformare la solidarietà in un gesto concreto. Gli Oscar per la Solidarietà rappresentano tutto questo e testimoniano quanto sia importante costruire sinergie tra cittadini, istituzioni e imprese accomunati da un forte senso di responsabilità», ha dichiarato il professor Lucio Fortunato, Presidente della Fondazione Prometeus ETS.

Riconosciuta come Ente del Terzo Settore, la Fondazione Prometeus ETS è impegnata da oltre venticinque anni nella promozione della ricerca e dell’assistenza oncologica, sostenendo ogni anno migliaia di donne attraverso progetti dedicati alla prevenzione, alla cura e al recupero della qualità della vita.

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