Acronis e Eyetech, partner MSP, fanno parte dell'iniziativa #TeamUp per sensibilizzare i bambini di Malta alla sicurezza informatica

L'iniziativa comunitaria promossa dal partner amplia la missione di Acronis in materia di educazione alla sicurezza informatica e aiuta i giovani di Malta ad adottare abitudini digitali più sicure

IL-MELLIEĦA, Malta, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Acronis Cyber Foundation Program, iniziativa di responsabilità sociale d'impresa di Acronis dedicata ad ampliare l'accesso all'istruzione e allo sviluppo delle competenze informatiche, oltre a sostenere iniziative di tutela ambientale, ha organizzato, in collaborazione con il provider di servizi gestiti maltese Eyetech, sessioni interattive sulla sicurezza informatica rivolte ai giovani del Mellieħa Sports Club di Malta.

L'iniziativa ha portato il modello di educazione alla sicurezza informatica di Acronis nella comunità locale grazie al ruolo guida di Eyetech, aiutando circa 60 bambini di età compresa tra gli 8 e i 13 anni ad apprendere come navigare in sicurezza online attraverso giochi e attività educative coinvolgenti. Le sessioni hanno aiutato i giovani partecipanti a riconoscere i rischi online, proteggere le proprie informazioni personali e compiere scelte digitali più sicure attraverso giochi e attività pratiche.

Nel corso dell'evento si sono svolte due sessioni formative interattive. Eyetech ha condotto "The Case of the Hacked Tablet" (Il caso del tablet hackerato), un gioco investigativo sulla sicurezza informatica che ha aiutato i bambini a riconoscere attività online sospette e a comprendere come proteggere le proprie informazioni personali. Acronis ha poi proposto "The Cyber Detectives. True or False Challenge" (I detective della sicurezza informatica. Sfida vero o falso), un gioco pratico di sensibilizzazione alla sicurezza informatica incentrato su password, phishing, privacy online, deepfake, impronta digitale, intelligenza artificiale e comportamenti responsabili online.

Nel complesso, le sessioni hanno permesso ai bambini di apprendere in modo pratico e coinvolgente come adottare abitudini digitali più sicure, mostrando al tempo stesso come Acronis e i suoi partner possano diffondere l’educazione alla sicurezza informatica nelle comunità locali.

Per Eyetech, l'evento ha rappresentato anche un'estensione dei propri continui impegni filantropici e orientati alla comunità a Malta. Dopo aver osservato in azione l'approccio di Acronis all'educazione alla sicurezza informatica, l'azienda ha adattato il concetto ai bambini locali, integrando la propria conoscenza della comunità maltese con la più ampia missione di Acronis volta a migliorare l'alfabetizzazione digitale e la consapevolezza in materia di sicurezza informatica.

"Per Eyetech è stato molto gratificante contribuire a livello locale e aiutare i bambini della nostra comunità a sviluppare abitudini digitali più sicure", ha dichiarato Patrick Cutajar, Amministratore delegato di Eyetech. "Abbiamo scoperto questo tipo di iniziativa educativa con Acronis e abbiamo deciso di replicarla qui a Malta. Nel mondo digitale di oggi, aiutare i bambini a comprendere i rischi online, la disinformazione, la privacy e la responsabilità digitale è più importante che mai, soprattutto mentre gli strumenti basati sull'IA continuano ad accelerare e a trasformare il panorama delle minacce".

L'iniziativa sottolinea la missione dell'Acronis Cyber Foundation Program, che mira a rafforzare le comunità migliorando l'alfabetizzazione digitale, ampliando l'accesso all'istruzione e aiutando i giovani a sviluppare competenze per il futuro. Attraverso progetti in tutto il mondo, il programma sostiene l'istruzione, lo sviluppo delle competenze informatiche e le iniziative di tutela ambientale.

"Poiché i bambini trascorrono sempre più tempo online e interagiscono con le piattaforme digitali fin dalla prima infanzia, l'educazione alla sicurezza informatica è diventata più importante che mai", ha dichiarato Slav Umlenov, Country Manager CEE di Acronis. "Attraverso la combinazione di formazione, giochi interattivi e lavoro di squadra, rendiamo i concetti di sicurezza informatica più semplici da comprendere, più facili da ricordare e più coinvolgenti per i giovani".

L'Acronis Cyber Foundation Program collabora con organizzazioni di tutto il mondo per generare un impatto concreto. Acronis invita le aziende di tutte le dimensioni a partecipare a iniziative congiunte. Per ulteriori informazioni o per aderire all’iniziativa, visitare: https://acronis.events/event/foundation-teamup/.

Informazioni su Acronis

Acronis è una azienda globale di cyber protection che offre l'unica piattaforma nativamente integrata di cybersecurity, protezione dei dati e gestione dell'infrastruttura per provider di servizi gestiti e reparti IT. Le soluzioni Acronis sono progettate per identificare, proteggere, rilevare, rispondere, ripristinare e governare gli ambienti IT, garantendo l'integrità dei dati e la continuità operativa.

Società di origini svizzere fondata a Singapore nel 2003, Acronis dispone di 15 sedi in tutto il mondo, con dipendenti in oltre 60 Paesi. Disponibile in 26 lingue e in 150 Paesi, Acronis Cyber Platform è utilizzata da oltre 21.000 provider di servizi per proteggere più di 750.000 aziende. Scopri di più su www.acronis.com.

Informazioni su Acronis Cyber Foundation Program

Acronis è impegnata a restituire valore alla società attraverso investimenti nell'istruzione e nella tutela dell'ambiente. Attraverso l'Acronis Cyber Foundation Program, lanciato nel 2018, la Società focalizza la sua attenzione su costruzione di scuole, alfabetizzazione digitale, formazione sulla sicurezza informatica e iniziative educative e umanitarie di più ampio respiro dedicate a bambini e adulti. Ad oggi, il programma ha sostenuto la costruzione di oltre 40 scuole e aule informatiche in tutto il mondo e ha raggiunto più di 65.000 persone attraverso le proprie iniziative educative.

Informazioni su Eyetech

Fondata nel 2002, Eyetech Ltd è un partner tecnologico con sede a Malta impegnato ad aiutare le organizzazioni a ottenere di più attraverso soluzioni sicure, proattive e incentrate sulle persone. In qualità di Microsoft Cloud Solution Partner e Acronis Platinum Partner, Eyetech offre servizi gestiti, soluzioni di cybersecurity, strumenti per la produttività in cloud, soluzioni aziendali e consulenza strategica progettati per semplificare la tecnologia, rafforzare la resilienza e favorire il successo aziendale a lungo termine in un mondo digitale in rapida evoluzione.

Contatto per la stampa di Acronis:Julia CarfagnoResponsabile senior della comunicazione globaleJulia.Carfagno@acronis.com

Una foto di accompagnamento al comunicato è disponibile su https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/96fe0e8e-74c8-423c-b51c-c940823e0466

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