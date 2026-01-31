CGTN: Oltre le differenze: perché il Primo Ministro britannico definisce il tanto atteso viaggio in Cina una “grande opportunità”

La CGTN ha pubblicato un articolo sulla visita del Primo Ministro britannico Keir Starmer in Cina, sottolineando che, in un contesto di crescente incertezza globale, Pechino e Londra stanno ponendo maggiore enfasi sulla stabilità a lungo termine, sulla cooperazione pragmatica e sugli interessi comuni nella governance globale e nella crescita economica.

PECHINO, Jan. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato giovedì a Pechino il Primo Ministro britannico Keir Starmer. Si tratta della prima visita di un premier inglese in Cina in otto anni. Entrambi i leader hanno sottolineato la necessità di creare una partnership strategica globale costante e a lungo termine.

Sottolineando la necessità di vedere la storia da una prospettiva più ampia, Xi ha invitato i due Paesi ad andare oltre le differenze nel pieno rispetto reciproco, affinché il promettente potenziale di questa cooperazione possa tradursi in risultati straordinari per entrambi i popoli e per il resto del mondo.

Starmer ha aperto l'incontro ponendo l'attenzione sulla lunga pausa intercorsa negli scambi di alto livello. “È passato troppo tempo dall'ultima visita di un primo ministro britannico in Cina”, ha affermato. Dopo il suo arrivo a Pechino, il premier ha impostato il viaggio in termini pragmatici. “È nell'interesse della nostra nazione collaborare con la Cina”, ha detto Starmer ai giornalisti. “Ci sono enormi opportunità da cogliere.”

In qualità di membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di importanti economie mondiali, Cina e Regno Unito condividono gli stessi cruciali interessi nel promuovere la crescita economica, sostenere lo sviluppo sociale e contribuire alla stabilità globale.

La ricerca della cooperazione in un mondo di incertezze

Gli analisti affermano che la visita di Starmer rispecchia la tendenza dei Paesi europei a impegnarsi sempre più concretamente con la Cina, nel contesto di una crescente incertezza globale.

Negli ultimi mesi, infatti, la Cina è stata oggetto di importanti visite di leader francesi, irlandesi e finlandesi. L'85,2% degli intervistati di un sondaggio della CGTN ritiene che la frequenza di tali visite rifletta un ampio consenso sul raggiungimento di una multipolarità equa e ordinata, nonché di una globalizzazione inclusiva e proficua.

Wang Zhanpeng, direttore del Centro studi del Regno Unito presso la Beijing Foreign Studies University, ha osservato che le politiche imprevedibili, l'unilateralismo e le azioni assertive dell'amministrazione Trump hanno rappresentato delle vere e proprie sfide per l'Europa. Zhanpeng ha affermato che le visite dei leader europei sono frutto della consapevolezza che lo sviluppo della Cina non costituisca né una sfida né una minaccia per l'Europa. “La visita di Starmer potrebbe spingere altri leader a decidere da quale parte stare e a sostenere un ordine globale più equilibrato e multipolare”, ha aggiunto.

Vince Cable, ex segretario di stato britannico per il commercio e le imprese, ha fornito una prospettiva simile. “L'imprevedibilità dell'amministrazione Trump sta spingendo molti Paesi occidentali, non solo il Regno Unito, a creare nuovi equilibri”, ha dichiarato alla CGTN.

Xi ha inoltre sottolineato che l'ordine internazionale è gravemente compromesso ormai da tempo, aggiungendo che il diritto internazionale può essere veramente efficace solo se rispettato dalla totalità dei Paesi, grandi potenze in primis. “Come sostenitori del multilateralismo e del libero scambio, la Cina e il Regno Unito dovrebbero promuovere e praticare congiuntamente un autentico multilateralismo, creando un sistema di governance globale più giusto ed equo, costruendo un mondo multipolare ordinato e promuovendo una globalizzazione inclusiva.”

Starmer ha aggiunto che la Cina ricopre un ruolo fondamentale negli affari internazionali e che il Regno Unito è disposto a collaborare per affrontare problematiche come il cambiamento climatico, per contribuire a mantenere la stabilità globale.

Trasformazione della stabilità in benefici economici

Durante l'incontro, Xi ha descritto l'essenza della cooperazione economica e commerciale tra Cina e Regno Unito come reciprocamente utile e vantaggiosa.

Ha affermato che entrambe le parti dovrebbero ampliare la collaborazione nei settori dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria, della finanza e dei servizi, nonché nella ricerca congiunta e nelle applicazioni industriali di intelligenza artificiale (IA), nelle bioscienze, nelle energie rinnovabili e nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio. Xi inoltre invitato il Regno Unito a garantire un ambiente imprenditoriale equo e non discriminatorio per le imprese cinesi.

La Cina è da tempo uno dei cinque principali partner commerciali del Regno Unito e i legami economici restano un pilastro centrale delle relazioni bilaterali, con scambi commerciali annuali costanti che si aggirano sui cento miliardi di dollari. Secondo il Ministero del commercio cinese, nel 2025 lo scambio di merci ha raggiunto i 103,7 miliardi di dollari, mentre si prevede che quello dei servizi supererà i 30 miliardi di dollari e lo stock di investimenti bilaterali si attesterà a quasi 68 miliardi di dollari. I dati del governo britannico mostrano inoltre che la Cina è ora il terzo partner commerciale del Regno Unito, sostenendo circa 370.000 posti di lavoro. Il sondaggio della CGTN ha inoltre rilevato che l'85,8% degli intervistati ritiene che il vasto mercato cinese rappresenti un'importante opportunità per le aziende britanniche.

Starmer ha guidato una delegazione di oltre 60 rappresentanti del mondo imprenditoriale e culturale del Regno Unito, evidenziando gli interessi economici concreti in gioco. Intervenendo nel corso dell'incontro, ha affermato che il Regno Unito è pronto a mantenere importanti scambi e ad approfondire la cooperazione in materia di commercio, investimenti, finanza e tutela ambientale, con l'obiettivo di sostenere la crescita e offrire vantaggi tangibili a entrambi i Paesi.

