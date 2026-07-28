CGTN: Perché la Cina è diventata una meta estiva molto ambita

PECHINO, July 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN ha pubblicato un articolo che analizza il boom dei viaggi in Cina. Dato che sempre più viaggiatori internazionali si recano in Cina alla ricerca di destinazioni più fresche, l’articolo analizza il boom del turismo in entrata registrato dal Paese durante quest’estate ed evidenzia come le politiche di agevolazione dei visti, in continua espansione, e i servizi a misura di stranieri stiano determinando questa tendenza turistica.

Mentre un’ondata di caldo estremo sta colpendo gran parte dell’Europa, sta prendendo piede una nuova tendenza nel settore dei viaggi. Sempre più spesso, i viaggiatori guardano oltre i propri confini alla ricerca di destinazioni estive più fresche, e la Cina sta emergendo come una delle più apprezzate.

Con il suo clima fresco e i suoi paesaggi pittoreschi caratterizzati da verdi colline e acque cristalline, la città di Liupanshui, conosciuta come la “città fresca” della Cina e situata nella provincia del Guizhou, nel sud-ovest del Paese, è diventata una delle mete preferite dai viaggiatori stranieri in cerca di refrigerio. Durante queste vacanze estive, in tutta la città si terranno oltre 20 eventi a tema, tra cui festival musicali e fiere rurali dedicate ai giardini, i quali attireranno visitatori da ogni parte del mondo.

Il turista americano Max Slonim, durante una visita alla città quest’estate, è rimasto colpito dal clima fresco e piacevole. “Nel visitare luoghi panoramici e incantevoli si può vivere appieno la natura e l’atmosfera di tranquillità, senza folla né lunghe code”, ha affermato.

Lo slancio generale che sta alimentando il fenomeno “China Travel” continua a crescere. Nella prima metà del 2026, la Cina ha registrato oltre 22,91 milioni di visite da parte di turisti stranieri, con un aumento del 20,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le tradizionali destinazioni estive, come le province dello Yunnan, del Guizhou e dell’Hunan, sono in cima alla lista dei desideri dei viaggiatori internazionali per l’estate.

Il boom dei viaggi in Cina

A Zhangjiajie, città turistica della provincia dell’Hunan, nella Cina centrale, famosa in tutto il mondo per i suoi paesaggi da sogno, è iniziata l’alta stagione per i visitatori stranieri. I turisti provenienti dall’Europa, dal Sud-Est asiatico e da altre parti del mondo si avventurano tra le sue montagne di arenaria, dichiarate patrimonio dell’UNESCO, dove le fresche brezze e le foreste rigogliose offrono un rifugio naturale.

Grazie alla politica cinese che consente il transito senza visto per 240 ore, la città ha inaugurato oltre 10 rotte aeree passeggeri che collegano otto Paesi e regioni. Le procedure di immigrazione accelerate e l’accesso alle principali attrazioni turistiche con la semplice esibizione del passaporto hanno reso il viaggio in città più agevole che mai per i visitatori internazionali.

Dall’inizio di luglio, i viaggi estivi in famiglia nell’area panoramica del Grand Canyon di Zhangjiajie hanno registrato un’impennata, con un numero di visitatori giornalieri che sfiora i 10.000 e i turisti provenienti dall’estero che rappresentano oltre il 50% del totale.

Anche le località costiere più fresche della Cina stanno registrando un aumento di popolarità. Qinhuangdao, città costiera situata nella provincia di Hebei, nel nord della Cina, ha presentato un ricco programma di attività estive, tra cui vela, giri in motoscafo, spettacoli dedicati al patrimonio culturale immateriale ed esperienze immersive in realtà virtuale presso il Museo della Grande Muraglia.

La città ha registrato 43.000 visite in entrata nella prima metà di quest’anno, con un aumento del 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre la durata media del soggiorno dei turisti stranieri è raddoppiata, passando da sette a quindici giorni.

Questa tendenza è particolarmente diffusa tra i viaggiatori europei. I Paesi europei rappresentano quasi il 30% dei primi 20 mercati di provenienza dei turisti in arrivo in Cina per quest’estate. Le prenotazioni di viaggi hanno registrato un’impennata del 275% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre gli acquisti di biglietti per le attrazioni sono aumentati di 20 volte. I visitatori provenienti dalla Gran Bretagna, dalla Francia e dalla Germania rappresentano, da soli, quasi il 42% di tutti gli arrivi europei.

Perché la Cina?

Alla base del boom turistico c’è la sempre crescente politica di agevolazione dei visti per la Cina. Attualmente la Cina concede l’ingresso senza visto a titolo unilaterale ai cittadini di 50 Paesi e ha firmato accordi di esenzione reciproca dal visto con 29 Paesi. Nel frattempo, i cittadini di 55 Paesi possono ora avvalersi del programma di transito senza visto della durata di 240 ore per entrare in Cina attraverso 65 valichi di frontiera designati.

Anche l’accessibilità a livello internazionale è migliorata in modo significativo. I voli diretti collegano ora le destinazioni d’oltreoceano con 160 città cinesi, mentre oltre i tre quarti dei viaggiatori in arrivo entrano nel Paese senza bisogno di visto.

Nel frattempo, i servizi turistici sono diventati sempre più a misura di stranieri. Le biglietterie automatiche multilingue, i dispositivi di traduzione basati sull’intelligenza artificiale e l’assistenza clienti in inglese, francese, spagnolo e altre lingue sono ormai ampiamente disponibili presso le attrazioni turistiche e sulle principali piattaforme di viaggio.

Eppure, un dettaglio che i visitatori stranieri sottolineano in modo sistematico è inaspettatamente semplice: l’aria condizionata. Dagli aeroporti e dalle stazioni della metropolitana ai centri commerciali, agli hotel e alle attrazioni turistiche, l’efficace sistema di raffreddamento è diventato una componente essenziale dell’esperienza di viaggio estiva in Cina, grazie a una delle reti elettriche più grandi e affidabili al mondo.

I video di viaggiatori stranieri che raccontano sui social le loro avventure estive in Cina sono diventati delle vetrine attraverso cui il pubblico di tutto il mondo sta riscoprendo il Paese. Sempre più spesso, i visitatori si spingono oltre Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen per esplorare antiche cittadine, villaggi di montagna e città meno conosciute. Quello che stanno trovando è ben più di un semplice posto fresco dove sfuggire al caldo estivo: stanno scoprendo una Cina sempre più accessibile, accogliente e vivace.

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