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China Eastern Airlines sostiene WorldSkills Shanghai 2026 con una gamma completa di servizi

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17 ottobre 2026 | 12.35
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China Eastern Airlines (CEAir)

SHANGHAI, Oct. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

In occasione della 48ª edizione della WorldSkills Competition (WorldSkills Shanghai 2026), China Eastern Airlines (CEAir), in qualità di partner strategico nazionale e vettore aereo designato, ha fornito servizi completi ai concorrenti e agli ospiti, mettendo in mostra competenze e tecnologie aeronautiche professionali.

È possibile consultare un estratto multimediale a corredo di questo comunicato stampa facendo clic su questo link.

L’evento, che si è concluso di recente a Shanghai, ha riunito oltre 1.300 concorrenti provenienti da 68 Paesi e regioni, che si sono sfidati in 64 prove di abilità.

Presso l’Aeroporto internazionale di Shanghai Pudong e l’Aeroporto internazionale di Shanghai Hongqiao, il personale di CEAir ha fornito servizi quali informazioni, check-in, assistenza e supporto relativo alle formalità di frontiera.

Durante l’evento, 69 membri dell'equipaggio di CEAir hanno ricoperto il ruolo di addetti all’accoglienza durante la cerimonia di apertura, mentre 20 volontari del team “Lingyan” di CEAir hanno fornito assistenza protocollare sia alla cerimonia di apertura che a quella di chiusura.

Altri 15 membri dell’equipaggio hanno fatto da modelli per l’evento dedicato all’acconciatura, mentre cinque specialisti nella manutenzione di aeromobili hanno fornito assistenza tecnica durante l’evento dedicato alla manutenzione degli aeromobili.

In occasione dell’Expo WorldSkills Shanghai 2026, CEAir ha allestito uno stand espositivo di 300 metri quadrati in cui ha presentato una serie di innovazioni tecnologiche, tra cui simulatori di volo IPT, apparecchiature per la formazione relativa alla manutenzione degli aeromobili in realtà virtuale, tecnologie per la sicurezza del carico basate sull’IA e un robot intelligente per la preparazione di pasti salutari.

Lo stand ha offerto ai visitatori la possibilità di conoscere più da vicino le competenze professionali alla base delle operazioni aeronautiche e le loro applicazioni pratiche attraverso dimostrazioni dal vivo, presentazioni ed esperienze interattive.

Durante l’evento, quasi 1.400 voli CEAir hanno offerto il Wi-Fi gratuito, consentendo ai passeggeri di seguire la competizione a bordo.

Dal suo lancio nel maggio scorso, l’aereo della compagnia a tema “Skills for Success” (Competenze per il successo) WorldSkills Shanghai 2026 ha effettuato quasi 300 voli e trasportato oltre 60.000 passeggeri. Le sue 22 rotte internazionali coprono 16 Paesi e regioni.

Referente: Sig.ra Wang, Tel: 86-10-63074558.

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