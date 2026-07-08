L’azienda cinese UBTECH presenta la serie U1 di robot umanoidi ultra-bionici a grandezza naturale

SHENZHEN, Cina, July 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’azienda cinese specializzata nella progettazione di robot umanoidi UBTECH di recente ha ospitato a Shenzhen il suo evento di lancio globale per il 2026, presentando la propria strategia a lungo termine incentrata sulla simbiosi uomo-macchina e il nuovo brand consumer “UWORLD”, nonché la serie U1 di robot umanoidi ultra-bionici a grandezza naturale destinati al mercato consumer. Questo rappresenta un passo avanti significativo, a indicare che i robot umanoidi di produzione nazionale stanno entrando in una nuova era caratterizzata da un consumo su vasta scala e rivolto al mercato di massa.

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Durante l’evento, il fondatore di UBTECH Zhou Jian ha delineato una tabella di marcia in tre fasi per la “simbiosi uomo-macchina”: sostituire le attività lavorative ad alto rischio e ripetitive per alleggerire la forza lavoro, introdurre servizi di compagnia e assistenza a domicilio e raggiungere una profonda integrazione tra uomo e macchina.

Ha osservato che UBTECH si sta posizionando non solo come produttore di robot umanoidi, ma anche come piattaforma per la produttività del futuro, sulla base di due piani decennali.

Tan Min, Chief Brand Officer di UBTECH, ha presentato la serie UWORLD U1 di robot umanoidi ultra-bionici, che comprende il modello U1 Lite a mezzo corpo, il modello premium U1 Pro a corpo intero e il modello U1 Ultra a corpo intero altamente dinamico, dotati di 88 articolazioni ad alto grado di libertà, un’autonomia della batteria compresa tra 2 e 4 ore e connettività Wi-Fi. I prodotti sono dotati del modello Resonance-LM, un modello di grandi dimensioni di tipo empatico e progettato per garantire una compagnia duratura, abbinato a sistemi proprietari quali il cervello bionico “fast-slow”, il controllo bionico basato sull’espressione e una banca dati di memoria trasversale nel tempo, che consentono loro di percepire attivamente le emozioni dell’utente, mentre tutti i dati vengono crittografati localmente e archiviati end-to-end.

Con il lancio ufficiale di UWORLD U1, la strategia in tre fasi di UBTECH per i robot umanoidi, ovvero “prima l’industria, poi il settore commerciale e infine quello consumer”, è stata pienamente attuata, in linea con gli orientamenti politici della Cina. La serie Walker S per applicazioni industriali è entrata in produzione di massa e nel 2025 è iniziata la distribuzione.

Con il continuo progresso delle tecnologie di intelligenza artificiale e di intelligenza incarnata, il settore cinese dei robot umanoidi prodotti internamente sta registrando un rapido sviluppo sia in termini di qualità che di dimensioni. Zhou ha affermato che l’azienda continuerà a incrementare gli investimenti in ricerca e sviluppo nei settori chiave, con l’obiettivo di raggiungere una capacità produttiva annua di 10.000 unità entro il 2026, promuovendo al contempo l’innovazione tecnologica, le applicazioni basate su scenari specifici e lo sviluppo degli standard di settore, al fine di aiutare la Cina a conquistare una posizione di vantaggio competitivo nel settore globale dei robot umanoidi.

Fonte: UBTECH

Referente: Sig. Sun, Tel: 86-10-63074558

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