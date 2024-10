UCI Women’s WorldTour 2024: al via il tour dell’isola di Chongming

Il Comitato Organizzatore di UCI Women’s WorldTour 2024, tour dell’isola di Chongming

L’attesissimo UCI Women’s WorldTour 2024, il tour dell’isola di Chongming, prende il via il 15 ottobre 2024. Diciotto squadre da tutto il mondo e 108 cicliste professioniste si sfideranno su una distanza complessiva di 349,3 chilometri.

Durante i tre giorni di gara, le sfidanti attraverseranno 17 comuni nel distretto di Chongming, passando attraverso punti di riferimento caratteristici e luoghi panoramici adiacenti, tra cui il ponte sul fiume Yangtze, il parco nazionale dell’isola di Changxing, il Lotus Expo Park, il parco del lago di Mingzhu e la base per la formazione sportiva di Shanghai.

I partecipanti saranno immersi nell’isola ecologica di Chongming, dove potranno apprezzare la bellezza, l’ecologia e la cultura della campagna di Chongming, percependo il calore e l’ospitalità del popolo di Shanghai.

L’evento UCI Women’s WorldTour 2024 comprende 27 tappe in tutto il mondo, tra cui 13 eventi suddivisi in più giorni in Francia, Spagna, Italia, Emirati Arabi Uniti e Australia.

Il tour dell’isola di Chongming rimane l’unico tour femminile suddiviso in più giorni della Cina.

"Il tour dell’isola di Chongming è un evento internazionale di classe A in Cina. È di livello 2.WWT, proprio come le famose gare ciclistiche Tour de France, Giro d’Italia e La Vuelta," ha dichiarato Feng Baozhong, Vicepresidente della Chinese Cycling Association.

Nella gara di tre giorni, la prima tappa è Chongxi, la quale ricopre una distanza totale di 108,9 chilometri; la seconda tappa è Chongdong, con una distanza totale di 129 chilometri; infine, la terza tappa comprende Chongzhong e il giro del circolo cittadino, con una distanza totale di 111,4 chilometri, ha affermato Feng.

"Tra le cicliste, ci sono sei campionesse nazionali, 16 campionesse di tappe femminili e 12 campionesse di eventi. Anche questa volta, la campionessa assoluta a squadre del 2023 Roland e la squadra UAD rappresentati dalla campionessa assoluta individuale del 2023 continueranno a gareggiare," ha asserito Feng allo Shanghai Daily.

Luo Wenhua, il Vicedirettore del Shanghai Sports Bureau, ha esposto la preparazione e le caratteristiche dell’evento di quest’anno.

"La gara di quest’anno mette ancora in evidenza l’ambiente naturale e i benefici ecologici di Chongming. Attraverso il ponte sul fiume Yangtze, il parco a tema biciclette della città di Chenjia, la base per la formazione sportiva di Shanghai, il parco Dongtan Wetland e l’area panoramica del lago Xisha Mingzhu, l’evento diventa una vetrina per i risultati ottenuti dall’isola ecologica di classe mondiale di Chongming," ha affermato.

L’evento di quest’anno presenterà quattro punti salienti, ha aggiunto Luo.

In primo luogo, l’evento coincide con il termine delle celebrazioni per la Giornata Nazionale, e il "turismo sport plus" continuerà a essere promosso durante la settimana di festa.

In secondo luogo, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo del ciclismo, le gare amatoriali d’élite si svolgeranno prima dell’evento principale, rispettando gli standard delle gare professionistiche.

Inoltre, verrà adottata una comunicazione interattiva, multicanale e integrata al fine di migliorare la copertura delle notizie e generare un’atmosfera vibrante per l’evento.

Infine, integrando cultura, sport, affari e viaggi come modello organizzativo per la competizione, l’evento offrirà una gamma ricca e diversificata di attività di supporto, garantendo una meravigliosa esperienza a tutti i partecipanti.

Secondo Li Jun, Responsabile del Distretto di Chongming, il tour dell’isola di Chongming, l’UCI Women’s WorldTour 2024, è una delle misure concrete per attuare e realizzare il "Piano di sviluppo dell’isola ecologica di classe mondiale di Chongming (2021-2035)" e il "Regolamento per lo sviluppo dello sport di Shanghai."

Negli ultimi anni, Chongming si è impegnata a promuovere l'ecologia, la produzione sostenibile e uno stile di vita ecologico, proponendo un biglietto da visita nazionale come simbolo di una civiltà ecologica. La città ha stabilito un punto di riferimento per lo sviluppo ecologico nella regione del fiume Yangtze e ha promosso la crescita dell’industria sportiva tramite la promozione di eventi e sport.

Li ha dichiarato che Chongming ha un terreno pianeggiante, un’ecologia superiore e un clima favorevole, elementi che la rendono una località ideale per il ciclismo.

In un’ottica di continuo miglioramento delle infrastrutture ciclabili, Chongming sta creando una pista ciclabile di alto livello con un tracciato descritto come "un anello, cinque cerchi, 15 longitudini e molteplici punti," nonché una "città per le biciclette" a Chenjia. Queste iniziative mirano a fornire al pubblico spazi all’aperto che combinino perfettamente la bicicletta con il turismo in generale, i giri turistici, il tempo libero e l’intrattenimento.

Ogni anno si svolgono eventi ciclistici pubblici, come la gara d’élite sul delta del fiume Yangtze, il tour in bicicletta delle isole e il festival del ciclismo di Dongtan che costituiscono un’immagine distintiva e ampiamente influente per gli sport ciclistici.

Il programma "Everyone Can Bike" (Tutti possono andare in bicicletta) viene attuato in tutte le scuole primarie di Chongming, con l’obiettivo di trasmettere agli studenti i principi di una vita a basse emissioni di carbonio, viaggi ecologici e passione per il ciclismo.

Fonte: "The Organizing Committee of UCI Women's WorldTour 2024 - Tour of Chongming Island" (il Comitato Organizzatore di UCI Women's WorldTour 2024, tour dell'isola di Chongming)