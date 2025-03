Grande Fratello, Helena Prestes si avvicina al trionfo finale secondo i pronostici Sisal

Roma, 24 marzo 2025 – È tutto pronto per la semifinale del Grande Fratello, questa sera scopriremo chi tra Helena Prestes, Chiara Cainelli e Luca Gigliotti dovrà lasciare la casa a un passo dal gran finale. Secondo gli esperti Sisal, Luca è il candidato più probabile all'eliminazione, offerto a 66,00 per la vittoria finale, potrebbe infatti essere proprio lui a dover abbandonare già oggi la scena.

Il televoto flash sarà decisivo per decretare il quarto finalista del reality ed Helena Prestes, offerta a 3,50 su Sisal.it, è la principale favorita a conquistare l’ultimo posto disponibile. Più lontano Lorenzo Spolverato che si gode già il suo possibile posto in finale. Ma attenzione, l’ipotesi di vederlo trionfante è offerta a 9,00.

Chi potrà dunque essere la grande protagonista di questa edizione? Zeudi Di Palma, la possibilità di vedere l’ex Miss Italia vincitrice della diciottesima edizione è offerta a 1,55 su Sisal.it.

L’appuntamento con la semifinale è per questa sera su Canale 5, con nuovi colpi di scena che potrebbero sconvolgere i giochi. Chi raggiungerà Zeudi, Lorenzo e Jessica in finale?

