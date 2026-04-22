Hata completa un round di finanziamento di Serie A da 8 milioni di dollari guidato da Bybit

KUALA LUMPUR, Malesia, 22 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Hata, l'unico exchange di asset digitali della Malesia con doppia licenza, ha annunciato oggi la chiusura di un round di finanziamento di Serie A da 8 milioni di dollari (circa 31,6 milioni di ringgit malesi) guidato da Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, insieme a diversi importanti family office globali. La raccolta fondi segna l'inizio di una stretta collaborazione strategica tra le due società, che va oltre il semplice capitale e testimonia un impegno condiviso per la crescita responsabile e su larga scala dell'ecosistema degli asset digitali in Malesia.

"Con una delle popolazioni più digitalizzate del Sud-est asiatico e un forte potenziale a lungo termine per l'adozione di asset digitali, la Malesia è un mercato strategicamente importante per Bybit. In Hata vediamo il partner ideale per assistere gli investitori malesi attraverso una piattaforma conforme e regolamentata. Unendo la leadership di mercato locale di Hata con i punti di forza globali di Bybit in termini di tecnologia e innovazione di prodotto, speriamo di accelerare la crescita dell'ecosistema malese degli asset digitali e degli asset reali tokenizzati", ha dichiarato Ben Zhou, co-fondatore e CEO di Bybit.

Il round di finanziamento di Serie A si basa sulla precedente partecipazione di Bybit al round di finanziamento iniziale di Hata da 4,2 milioni di dollari, consolidando una relazione che ora si estende alla collaborazione strategica. Al round di finanziamento hanno partecipato anche diversi family office globali con una forte attenzione ai mercati tecnologici e finanziari del Sud-est asiatico.

Hata utilizzerà i fondi in tre aree chiave della sua piattaforma, tra cui il rafforzamento della liquidità, l'accelerazione della crescita degli utenti attraverso iniziative di marketing e di sviluppo dell'ecosistema, e la collaborazione con Bybit per lo sviluppo congiunto di prodotti innovativi di asset digitali pensati per i malesi.

"La partnership con Bybit rappresenta un momento cruciale per Hata e per il settore degli asset digitali in Malesia. La decisione di Bybit di guidare questo round di finanziamento e di collaborare strategicamente con noi rappresenta una forte conferma della nostra convinzione che il settore delle criptovalute debba essere sviluppato in modo corretto, con licenze adeguate, una rigorosa conformità normativa e un impegno costante per la tutela degli investitori. Insieme, uniremo la piattaforma locale regolamentata di Hata con l'esperienza globale di Bybit in fatto di tecnologia e innovazione di prodotto per ampliare le possibilità a disposizione degli utenti malesi", ha dichiarato David Low, CEO di Hata.

Per ulteriori informazioni su Hata e i suoi ultimi sviluppi, visitare la pagina ufficiale di Hata e partecipare al percorso della Malesia nel mondo in continua evoluzione delle risorse digitali.

Informazioni su Hata

Hata è la principale piattaforma di scambio di asset digitali della Malesia, dotata di doppia licenza: offre agli investitori una piattaforma sicura, conforme alle normative e accessibile dove acquistare, vendere e conservare asset digitali. Fondata da malesi, Hata opera con licenze rilasciate dalla Securities Commission Malaysia (SC) e dalla Labuan Financial Services Authority (LFSA), garantendo la piena conformità normativa e solidi standard di sicurezza per gli utenti in Malesia e nel mondo.

Dal suo lancio a maggio 2023 fino alla fine del 2025, Hata si è affermata come la piattaforma di scambio di asset digitali malese a più rapida crescita, con oltre 209.000 utenti registrati. Nel solo 2025, Hata ha gestito transazioni per un volume pari a 1,04 miliardi di RM, a testimonianza della forte attività della piattaforma, mentre il suo patrimonio in custodia (AUC) ha raggiunto 86,3 milioni di RM dal lancio fino alla fine del 2025, toccando un picco di 115 milioni di RM nel settembre 2025, prima delle più ampie correzioni di mercato.

Fondata sui principi di fiducia, trasparenza e tecnologia, Hata si impegna a definire nuovi standard nell'ecosistema degli asset digitali in Malesia, ampliando al contempo l'accesso a un trading di criptovalute sicuro, conforme alle normative e conveniente in tutta la regione.

Nel 2025, Hata ha ampliato la sua gamma di prodotti con il lancio dello staking, a partire da Solana (SOL), consentendo agli utenti di guadagnare ricompense contribuendo al contempo alla sicurezza della rete blockchain. Unitamente alla funzionalità Auto-Invest (DCA), Hata continua a introdurre strumenti innovativi che consentono ai malesi e alle istituzioni di costruire ricchezza digitale sostenibile a lungo termine.

Per saperne di più, visitare hata.io.

Informazioni su Bybit

Bybit è il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, al servizio di una community globale di oltre 70 milioni di utenti. Fondata nel 2018, Bybit offre una suite completa di prodotti che include trading spot e derivati, staking, copy trading e servizi istituzionali. Rinomata per la sua custodia regolamentata, l'elevata liquidità e lo sviluppo di prodotti innovativi, Bybit si impegna a colmare il divario tra finanza tradizionale e finanza decentralizzata nei mercati globali.

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