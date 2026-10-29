Hinojosa rinnova la medaglia d'Oro EcoVadis e migliora la sua valutazione nel 2026

VALENCIA, Spagna, 29 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Hinojosa Packaging Group ha ottenuto la medaglia d'Oro EcoVadis, uno dei più autorevoli riconoscimenti internazionali in materia di sostenibilità aziendale. Nell'edizione 2026, il Gruppo ha migliorato ulteriormente le proprie performance, raggiungendo un punteggio complessivo di 84 su 100, rispetto agli 80 punti dell'anno precedente. Un risultato che colloca Hinojosa nel 3% delle aziende meglio valutate a livello mondiale sulla piattaforma.

Il riconoscimento conferma l'impegno del Gruppo nell'integrare i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) in tutte le proprie attività, valorizzando i progressi compiuti nell'ultimo anno e l'efficacia delle politiche adottate.

Progressi nelle performance degli acquisti sostenibili e nella decarbonizzazione

Tra i risultati più significativi della valutazione EcoVadis 2026 spicca il miglioramento nell'area degli Acquisti Sostenibili, che registra un incremento di 25 punti, raggiungendo quota 90 su 100. Questo progresso riflette il consolidamento della politica di acquisti responsabili del Gruppo e l'attenzione dedicata alla valutazione periodica dei fornitori, affinché operino nel rispetto dei requisiti sociali e ambientali richiesti.

Anche l'area Ambiente conferma le proprie solide performance, passando da 89 a 92 punti. Il risultato riconosce i progressi compiuti nella gestione dei rifiuti, nell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, nella riduzione delle emissioni e nell'impiego più efficiente delle materie prime.

Questi traguardi si inseriscono nel percorso di Hinojosa verso la decarbonizzazione e la promozione dell'economia circolare, elementi centrali della strategia di sostenibilità del Gruppo e approfonditi nel Rapporto di Sostenibilità 2025.

La valutazione EcoVadis riconosce anche l'impegno di Hinojosa nella valorizzazione delle persone e nella promozione di ambienti di lavoro sicuri e responsabili. Nell'area Pratiche Lavorative e Diritti Umani, il Gruppo ha ottenuto 79 punti, a conferma dell'attenzione rivolta alla tutela dei diritti umani e all'applicazione di rigorosi standard in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sul fronte dell'Etica Aziendale, il punteggio di 70 punti testimonia la solidità dell'approccio del Gruppo alla trasparenza, alla buona governance e alla compliance.

Con un punteggio complessivo di 84 su 100 e la medaglia d'Oro EcoVadis, Hinojosa Packaging Group consolida il proprio posizionamento nel settore del packaging e rinnova il proprio impegno a creare valore sostenibile per i clienti, le persone e il pianeta.

Informazioni su Hinojosa Packaging Group

Hinojosa è un'azienda leader nella progettazione e produzione di soluzioni di packaging sostenibili. Con quasi 80 anni di storia, il suo modello si basa sui principi dell'economia circolare.

La sua crescita costante si fonda sull'innovazione continua, sull'orientamento al cliente e sulla ricerca dell'eccellenza. Grazie a questi pilastri, il gruppo si è consolidato come punto di riferimento a livello internazionale, con oltre 3.000 dipendenti e 24 stabilimenti produttivi situati in Spagna, Portogallo, Francia e Italia.

L'impegno e le performance di Hinojosa mirano a generare un impatto positivo nei territori in cui opera, contribuendo a un maggiore benessere comune. Perché non si tratta solo di produrre il miglior imballaggio, ma di prendersi cura di tutto ciò che lo circonda.

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