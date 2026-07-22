Hollyland lancia Pyro 5 4K per semplificare le configurazioni sul set e migliorare l'efficienza produttiva

SHENZHEN, Cina, 22 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, fornitore globale di soluzioni audio e video wireless professionali, ha lanciato ufficialmente Pyro 5 4K, l'ultima novità della sua linea di trasmissione wireless Pyro. Basato sul Pyro 5, il nuovo monitor wireless introduce tre importanti aggiornamenti: trasmissione wireless end-to-end 4K30, supporto per il controllo diretto della telecamera su un maggior numero di modelli e la nuova funzione Image Overlay.

Le produzioni professionali si sono tradizionalmente affidate a sistemi di trasmissione wireless separati e monitor da campo autonomi, che richiedevano attrezzature aggiuntive, cablaggio e tempi di configurazione. Progettato per essere molto più di un semplice monitor, il Pyro 5 4K semplifica questo flusso di lavoro combinando diversi strumenti di produzione in un'unica soluzione compatta, aiutando registi, emittenti e creatori di contenuti a semplificare le configurazioni sul set e a migliorare l'efficienza produttiva.

Prestazioni di trasmissione senza compromessi

Il fulcro del Pyro 5 4K è la trasmissione wireless end-to-end a 4K30 nell'intero ecosistema Pyro, che garantisce una qualità dell'immagine estremamente nitida per i flussi di lavoro di produzioni professionali. Che venga utilizzato per la realizzazione di film, la produzione di spot pubblicitari, lo streaming live o le trasmissioni multicamera, il monitor supporta la trasmissione video wireless.

Grazie alla tecnologia WiFiBroadcast di Hollyland, il Pyro 5 4K consente una collaborazione wireless flessibile all'interno dell'ecosistema Pyro. In modalità Broadcast, un singolo Pyro 5 4K può trasmettere video contemporaneamente a un massimo di quattro dispositivi Pyro a distanze fino a 200 metri (656 piedi) in linea d'aria. Quando la modalità Broadcast è disattivata, supporta connessioni con un massimo di due dispositivi Pyro e due client dell'app HollyView.

Come il Pyro 5 e il Pyro 7, il Pyro 5 4K opera sia sulla banda a 2,4 GHz che su quella a 5 GHz, con accesso a una gamma wireless più ampia. La funzione Smart Channel Selection esegue una scansione delle frequenze disponibili ogni volta che il monitor viene acceso e seleziona automaticamente un canale libero. Durante l'uso, la funzione Auto Frequency Hopping contribuisce a mantenere una connessione stabile passando a canali più liberi quando vengono rilevate interferenze. Per le produzioni che utilizzano più dispositivi Pyro, la selezione manuale dei canali consente alle troupe di assegnare canali diversi a ciascun dispositivo, in modo che ogni dispositivo rimanga sul proprio canale, riducendo i conflitti tra canali all'interno del sistema.

Molto più di un semplice monitor

Grazie alle funzionalità di trasmissione wireless, il Pyro 5 4K combina le funzioni di trasmettitore, ricevitore e monitor in un unico dispositivo da 5,5 pollici, semplificando sia le configurazioni di monitoraggio montate sulla telecamera che quelle mobili. Più che un semplice monitor wireless, Pyro 5 4K supporta anche il controllo diretto della telecamera e la registrazione proxy.

La funzione di controllo diretto della telecamera consente agli operatori di regolare le impostazioni della telecamera dal touchscreen senza dover ricorrere alla telecamera stessa. La compatibilità ampliata supporta ora un numero maggiore di modelli di telecamere Sony, Canon e Nikon. La nuova funzione Image Overlay aiuta le troupe ad allineare con precisione l'inquadratura utilizzando immagini di riferimento, rendendola ideale per ottenere composizioni coerenti tra più riprese e ridurre al contempo le riprese aggiuntive.

Il monitor supporta inoltre la registrazione proxy, salvando i file proxy direttamente su una scheda SD con timecode incorporato per la revisione sincronizzata, il montaggio preliminare e la collaborazione in post-produzione.

Il display da 5,5 pollici e 1.500 nit del Pyro 5 4K, visibile anche alla luce del giorno, è dotato di strumenti di monitoraggio professionali, tra cui Waveform, False Color, Focus Assist, Zebra Pattern e 3D LUT. Supporta inoltre HDMI IN, HDMI OUT e SDI IN per una maggiore flessibilità di ingresso e uscita del segnale.

Il Pyro 5 4K si avvale dei punti di forza della trasmissione wireless dell'ecosistema Pyro. Integrando flussi di lavoro wireless 4K30, monitoraggio intelligente, controllo diretto della telecamera, registrazione proxy e streaming live in un unico monitor compatto, il nuovo dispositivo offre a registi, emittenti e creatori di contenuti una soluzione di produzione più snella e flessibile, dall'acquisizione alla distribuzione.

Prezzo e disponibilità

Il Pyro 5 4K è ora disponibile tramite distributori locali, su Amazon e nello store online Hollyland al prezzo di 449 $.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.hollyland.com/product/pyro-5-4k.

Informazioni su Hollyland

Hollyland è azienda leader nella fornitura di prodotti wireless, specializzata in sistemi di intercomunicazione wireless, sistemi di trasmissione video, monitor, microfoni wireless e telecamere per lo streaming live. Dal 2013, Hollyland serve milioni di utenti in tutto il mondo in vari settori, tra cui produzione cinematografica, trasmissioni televisive, produzione video, eventi dal vivo, fiere, teatri, luoghi di culto e singoli creatori di contenuti. Ha sviluppato una rete di vendita in circa 160 Paesi e regioni, con il supporto di team locali e uffici in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visitare https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook e Hollyland Instagram.

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