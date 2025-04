Hollyland presenta Solidcom SE Pro: l'interfono wireless avanzato per applicazioni professionali diversificate

SHENZHEN, Cina, 24 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Il 24 aprile Hollyland, fornitore leader di soluzioni professionali per interfoni wireless, ha lanciato ufficialmente Solidcom SE Pro, la versione upgradata di Solidcom SE. Questa nuova iterazione offre miglioramenti completi nella stabilità delle comunicazioni, nella tecnologia di riduzione del rumore e nell'esperienza utente, adattandosi a un'ampia gamma di scenari, quali la produzione di film e video, piccoli eventi dal vivo e operazioni marittime.

Solidcom SE Pro si distingue per l'utilizzo della banda di frequenza da 1,9 GHz che offre comunicazioni stabili con latenza estremamente bassa e potenti capacità anti-interferenza. Si tratta di funzionalità fondamentali nella produzione cinematografica, in particolare in ambienti esterni o complessi, che necessitano di una comunicazione affidabile. L'elevata qualità del suono e la funzionalità ENC (cancellazione del rumore ambientale) garantiscono una comunicazione chiara anche in ambienti rumorosi. Solidcom SE Pro inoltre può supportare fino a 11 utenti ed è dotato di un sistema full-duplex multicanale che consente a registi, direttori della fotografia, tecnici delle luci, ingegneri del suono e altri membri della troupe di comunicare simultaneamente. Ciò migliora notevolmente la collaborazione nel team e aumenta l'efficienza.

Un'altra caratteristica di rilievo di Solidcom SE Pro è la sua portata di comunicazione affidabile, fino a 400 metri, che ora consente al team di operare su un'area più ampia. L'antenna omnidirezionale ne consente anche l'uso sia in avanti che indietro senza compromettere la distanza di comunicazione. Utilizzando la banda di frequenza da 1,9 GHz e la tecnologia avanzata Auto Frequency Hopping di Hollyland, Solidcom SE Pro riduce al minimo le interferenze da altri dispositivi e garantisce una trasmissione stabile, anche in ambienti wireless complessi. Ciò è particolarmente vantaggioso per le operazioni marittime o le riprese in riva al mare con tempo piovigginoso e ventoso, dove una comunicazione affidabile a lungo raggio è essenziale per un efficace coordinamento del team.

La porta USB-C del Solidcom SE Pro può inoltre essere collegata a un auricolare da 3,5 mm utilizzando l'adattatore da USB-C a 3,5 mm di Hollyland. Questa configurazione consente agli utenti di indossare le cuffie Solidcom SE Pro attorno al collo e di utilizzare il microfono mentre ascoltano l'audio tramite le cuffie da 3,5mm. Si tratta di un utilizzo flessibile delle cuffie adatto a diverse preferenze e situazioni dell'utente, risolvendo i problemi di disagio e mal di testa causati dall'uso prolungato di cuffie over-ear.

Solidcom SE Pro garantisce un utilizzo ininterrotto per lunghi periodi grazie al suo sistema di batterie sostituibili e alla ricarica USB-C. Gli utenti possono facilmente sostituire la batteria o collegarla a un power bank senza doversi più preoccupare di rimanere senza energia.

Contemporaneamente vengono eliminati anche gli eventuali disagi derivanti dal fatto di indossare le cuffie Solidcom SE Pro per periodi prolungati. Dato che la priorità è data al comfort dell'utente, le cuffie sono leggere, pesano meno di 186 grammi, e possono essere indossate comodamente per lunghi periodi di tempo senza affaticare l'orecchio. Sono quindi la scelta ideale per lunghe sessioni di ripresa o eventi in cui è richiesto un utilizzo continuativo. Inoltre la configurazione pre-abbinata consente un utilizzo immediato fin dal primo istante: basta abbassare il microfono a braccio per iniziare a comunicare.

Lanciato il 24 aprile 2025, il modello Solidcom SE Pro di Hollyland è ora disponibile tramite distributori locali e nello store di Hollyland su Amazon. I prezzi sono i seguenti:

Per informazioni dettagliate sul prodotto visitare la pagina: https://hollyland.info/3ZQLjn4

Informazioni su Hollyland

Hollyland è uno dei principali produttori di prodotti wireless, specializzato in sistemi di intercomunicazione wireless, sistemi di trasmissione video, monitor e microfoni wireless. Fin dal 2013 Hollyland serve milioni di utenti in tutto il mondo in vari settori – produzione cinematografica, trasmissione televisiva, produzione video, eventi dal vivo, mostre, teatri, luoghi di culto e singoli creatori di contenuti. Ha creato una rete di vendita che copre circa 120 paesi e regioni geografiche, con il supporto di decine di uffici operativi situati in tutto il mondo. Per maggiori informazioni visitare https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook e Hollyland Instagram.

