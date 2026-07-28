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HOPE & SESAME DI GUANGZHOU È IL NO.1 NELLA CLASSIFICA ASIA'S 50 BEST BARS 2026

28 luglio 2026 | 17.43
LETTURA: 2 minuti

Per conoscere la classifica completa 1-50, fare clic qui.

MACAO, 28 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Hope & Sesame di Guangzhou è stato proclamato The Best Bar in Mainland China e The Best Bar in Asia, sponsorizzato da Perrier, durante la cerimonia di premiazione in diretta degli Asia's 50 Best Bars 2026 tenutasi a Macao. Presente ormai da sette anni nella classifica, il bar è apprezzato per il suo approccio innovativo alla cultura cinese dei cocktail, che fonde influenze cantonesi con tecniche contemporanee.

I bar di Bangkok sono in testa alla classifica con otto locali, mentre Hong Kong segue con sette bar. Singapore conta quattro bar in classifica, guidati da Jigger & Pony (No.9), nominato The Best Bar in Singapore. Seoul continua a distinguersi con Zest al No.2, mantenendo il titolo The Best Bar in Korea per il terzo anno consecutivo.

Tra i vincitori di premi speciali già annunciati che hanno ritirato i riconoscimenti durante la cerimonia di premiazione figurano Smoke & Bitters (No.29) a Hiriketiya, vincitore del Michter's Art of Hospitality Award oltre che del premio The Best Bar in Sri Lanka, e Shelley Tai di Mius, vincitore dell'Altos Bartenders' Bartender Award.

Faye Huggett, Direttrice della Community di Asia's 50 Best Bars, afferma: "La classifica di quest'anno celebra la diversità, la creatività e la resilienza che caratterizzano oggi la cultura dei cocktail in Asia. Dalle conferme indiscusse ai nuovi ingressi ambiziosi, i bar presenti in questa classifica continuano ad alzare il livello di eccellenza nel settore dell'ospitalità di tutta la regione".

Centro stampa: https://mediacentre.theworlds50best.com

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