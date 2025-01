Hostproject: “Niente più chiavi per i tuoi ospiti di case vacanza e B&B, risparmio di tempo e maggiore sicurezza”

Una serratura intelligente si dimostra una soluzione sempre più utile per gestire l’arrivo in struttura. Il sistema proposto da Hostproject funziona con una semplice telefonata, senza necessità di wi-fi e senza costi alla chiamata.

Milano, 16 gennaio 2025.Uno degli aspetti più impegnativi nella gestione di una casa vacanze o B&B è lo scambio di chiavi tra le prenotazioni dei viaggiatori e la rispettiva consegna. In alcuni casi questo problema è risolto installando una cassetta per le chiavi dell’abitazione, ma non sempre si dimostra sicuro. Una proposta interessante arriva da Hostproject, realtà nata due anni fa, che offre l’opportunità di accedere agli edifici tramite una semplice telefonata.

«Le serrature intelligenti sono la soluzione ideale per risparmiare tempo – spiegano Danilo Renna e Danilo Volpe, fondatori di Hostproject –. Il nostro sistema si basa sull’utilizzo di un semplice relè che funziona senza il collegamento wi-fi, diversamente da altri prodotti simili. Questo sopperisce i disservizi che si possono verificare durante lavori effettuati sulle reti internet, che possono capitare anche nei periodi di maggior traffico turistico. Per aprire il portone d’ingresso esterno del palazzo, quindi, noi di Hostproject installiamo un apparecchio che funziona semplicemente con una SIM e un numero telefonico. Il turista deve solo effettuare una chiamata da smartphone, il sistema riconosce il numero di telefono registrato e invia il comando al relè per aprire il portone, senza dover ricevere risposta e parlare con qualcuno. Questo facilità molto l’approccio, anche per un ospite straniero. La linea, infatti, cade non appena parte la telefonata, perché è solo un segnale per l’autenticazione, evitando così lo scatto alla risposta e costi per il cliente che fa la chiamata. Non è necessario pertanto che si abbia wi-fi e non ci sono app da scaricare. Risulta davvero una soluzione tecnologica molto facile da spiegare all’utente. Come dico sempre, “è facile come fare una telefonata!”».

Le serrature intelligenti di Hostproject eliminano la necessità di chiavi fisiche da duplicare o telecomandi aggiuntivi, offrendo vantaggi significativi in termini di costi, comodità e controllo. Una volta risolto l’ingresso al palazzo, si possono avere diverse soluzioni anche per aprire la porta dell’appartamento. «L’host, a sua preferenza, ha due possibilità – sottolineano Danilo Renna –. Mettere la cassettina con la chiave d’ingresso all’interno, come si vede in molte attività ricettive, oppure scegliere una nostra proposta: ossia installare nella toppa un cilindro con display numerico che permette l’apertura digitando uno o più codici comunicati dall’host (secondo l’esigenza dello specifico utente). È una soluzione di estrema sicurezza, perché si è tutelati molto più di una serratura normale che si può forzare con più velocità e assenza di rumori».

La soluzione tecnologica di Hostproject si presenta vantaggiosa per entrambe le parti, host e viaggiatore, perché avviene in maniera totalmente automatica. Permette un notevole risparmio di tempo, ma anche di costi. «Ad oggi abbiamo installato il nostro sistema in oltre 1000 attività ricettive – evidenzia Danilo Volpe –. In questi due anni abbiamo testato attentamente la sua affidabilità: è frutto dell’incrocio di tutte le esigenze e situazioni riscontrate per renderlo sempre più performante».

Hostproject è una fornitura di servizi operante in tutta Italia e non solo. Oltre all’installazione, garantisce un’assistenza completa con pronto intervento in 24/48 ore, compresa nel costo. «Per noi è la priorità assicurare questo servizio in tempistiche così strette: comprendiamo che avere un ospite rimasto fuori dalla porta d’ingresso può diventare un problema serio e va risolto nel minor tempo possibile. Possiamo però evidenziare, e siamo certamente orgogliosi di ciò, che la semplicità del nostro sistema ad oggi ci ha dato davvero numeri bassissimi di assistenza. Infine, a livello di spese, il sistema di Hostproject non ha un costo fisso da sostenere e per il pagamento della fornitura siamo flessibili per venire incontro ad ogni tipo di esigenza», concludono Danilo Renna e Danilo Volpe.

Il sistema di Hostproject evita la perdita delle chiavi e rappresenta un passo avanti nella gestione di una struttura ricettiva, liberando il proprietario dalle lunghe attese degli ospiti. Non solo migliora l’esperienza d’uso, ma garantisce anche un controllo avanzato degli accessi, aumentando sicurezza e praticità.

Contatti: https://www.hostproject.it/