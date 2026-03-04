Huawei collabora con GCC per lanciare l'iniziativa di co-costruzione dell'ecosistema AIDC

BARCELLONA, Spagna, 4 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione del Global Digital Power Forum, durante l'MWC Barcelona 2026, Huawei Digital Power ha lanciato l'iniziativa di co-costruzione dell'ecosistema AIDC con il Global Computing Consortium (GCC) e ha presentato soluzioni Green Site di nuova generazione basate sull'IA per supportare l'industria ICT nell'era dell'intelligenza artificiale.

Con il rapido avanzare dell'era dell'intelligenza artificiale, la domanda di AIDC è in costante crescita e richiede soluzioni efficaci in termini di fornitura di energia, rapidità di consegna, sicurezza e affidabilità. Allo stesso tempo, milioni di stazioni base per le telecomunicazioni devono affrontare anche sfide legate agli elevati consumi energetici e alla debolezza della elettrica. Con lo sviluppo delle tecnologie energetiche, il fotovoltaico non solo consente la produzione di energia a basse emissioni di carbonio, ma rappresenta anche la risorsa energetica più efficiente. L'integrazione di energia verde con l'intelligenza artificiale si configura come la soluzione ottimale per affrontare le sfide energetiche nell'era dell'intelligenza artificiale.

Secondo Zhou Jianjun, Vicepresidente di Huawei e Presidente di Global Marketing, Sales and Services di Huawei Digital Power, Huawei fornisce al settore ICT soluzioni 5G, di intelligenza artificiale e cloud per abilitare la trasformazione digitale. Nell'era dell'intelligenza artificiale, il settore ICT necessita di infrastrutture energetiche più sostenibili, resilienti, agili e affidabili. Gli operatori utilizzeranno strutture come siti di telecomunicazioni e data center per migliorare l'efficienza energetica delle apparecchiature e integrare l'energia solare e sistemi di accumulo. Ciò consentirà agli operatori di passare dall'essere semplici consumatori di energia a consumatori e produttori, promuovendo uno sviluppo verde e sostenibile. Huawei Digital Power sfrutterà la propria esperienza consolidata in ambito informatico, nei modelli di intelligenza artificiale su larga scala, nell'energia solare, nell'accumulo di energia e reti elettriche, per aiutare gli operatori a evolversi verso i prosumer 2.0 e ad affermarsi nell'era dell'intelligenza artificiale.

Secondo Xia Hesheng, CMO di Huawei Digital Power, l'adozione di applicazioni di intelligenza artificiale sta accelerando, generando una domanda crescente di potenza di calcolo e spingendo il settore AIDC verso una fase di rapida crescita. Con l'aumento della capacità di chip, server e rack, e l'espansione dei campus, la costruzione di AIDC si trova oggi ad affrontare quattro sfide principali: affidabilità, efficienza energetica, consegna e un'evoluzione fluida. Huawei si concentra sulla tecnologia e promuove l'innovazione in ambito di alimentazione, raffreddamento, accumulo di energia e operatività, nonché sulle modalità di costruzione. Offre una soluzione AIDC altamente affidabile, efficiente dal punto di vista energetico, rapida consegna e completamente compatibile per massimizzare i token per watt.

In occasione dell'evento, Huawei Digital Power e GCC hanno lanciato congiuntamente l'iniziativa di co-costruzione dell'ecosistema AIDC. L'iniziativa è volta a migliorare la compatibilità regionale di standard e specifiche tenendo conto di politiche locali, condizioni ambientali ed esigenze tecniche. L'iniziativa è pensata inoltre per condividere esperienze pratiche e a costruire una base di conoscenze AIDC globale e dinamica attraverso una piattaforma di alleanza. Utilizzando le specifiche come ponte, l'iniziativa mira a promuovere un ecosistema fiorente e aperto per il settore AIDC globale, con benefici reciproci.

Secondo Jin Hai, Presidente del Consiglio di Amministrazione di GCC, diversi paesi e regioni presentano mix energetici, orientamenti politici, misure di protezione ambientale e scenari applicativi differenti. Questo rappresenta sia una sfida per la definizione degli standard, sia un'opportunità preziosa per la co-creazione del settore. Gli standard possono davvero favorire lo sviluppo di un'economia digitale globale solo se radicati in una profonda comprensione delle esigenze regionali e allineati alle realtà del settore.

Lancio di un Green Site basato sull'intelligenza artificiale

Durante l'evento, Huawei Digital Power ha lanciato la sua soluzione Green Site basata sull'intelligenza artificiale, che integra un'esclusiva sinergia intelligente end-to-end per supportare la transizione degli operatori da consumatori a prosumer di energia. La soluzione Green Site basata sull'intelligenza artificiale è incentrata sul concetto di "implementazione una tantum, evoluzione decennale" per una costruzione semplificata, rispondendo alle esigenze degli operatori in scenari come la costruzione di siti 5G, la fornitura di energia verde e l'aumento dei ricavi derivanti dall'accumulo di energia.

Gautham Gnanajothi, Vicepresidente Senior di Frost & Sullivan, ritiene che le reti telecom siano state progettate per la resilienza, ma il prossimo decennio sarà definito dall'intelligenza; trasformare le vaste impronte energetiche distribuite geograficamente in piattaforme orchestrate che non solo proteggono i tempi di attività, ma stabilizzano attivamente i sistemi energetici, sbloccano nuovi flussi di valore e riposizionano le telecomunicazioni come forza strategica all'interno dell'ecosistema energetico globale.

Con il rapido sviluppo dell'era intelligente, l'intelligenza artificiale apre enormi prospettive di crescita per il settore ICT globale, creando al contempo nuove opportunità e sfide per le infrastrutture energetiche ICT. Huawei Digital Power continuerà a investire nell'innovazione, a sfruttare l'energia verde per alimentare l'era dell'intelligenza artificiale e a collaborare con partner globali per costruire un nuovo mondo digitale.

