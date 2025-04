Huawei lancia cinque soluzioni aeronautiche per dare impulso all'intelligence

MADRID, 18 aprile 2025 /PRNewswire/ -- In occasione del Passenger Terminal Expo 2025, Huawei ha lanciato cinque soluzioni per l'aviazione, tra cui lo Smart Airport Intelligent Operation Center (IOC), per promuovere gli aggiornamenti intelligenti del settore.

Huawei integra profondamente tecnologie innovative con servizi aeronautici per creare un'architettura di gemelli digitali intelligenti in grado di raggiungere la sinergia tra connettività, cloud, IA, calcolo e applicazioni. Questa architettura intende migliorare significativamente l'efficienza operativa, il valore aziendale, la sicurezza e l'esperienza dei passeggeri.

Ad oggi, oltre 210 aeroporti, compagnie aeree e autorità di gestione del traffico aereo in tutto il mondo hanno scelto Huawei.

