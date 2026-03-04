circle x black
Huawei lancia soluzioni Green Site e per AIDC di livello GW di nuova generazione basate sull'IA per potenziare gli operatori

04 marzo 2026 | 16.35
LETTURA: 3 minuti

BARCELLONA, Spagna, 4 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione dell'evento per lanciare prodotti e soluzioni durante il MWC di Barcellona 2026, Bob He, Vicepresidente di Huawei Digital Power, ha svelato le soluzioni Green Site basate sull'IA di nuova generazione e per gli AIDC di livello GW. Queste soluzioni aiutano gli operatori a creare reti target a zero emissioni di carbonio e solide basi per l'AI computing nell'era dell'Internet agentico, promuovendo una trasformazione intelligente e a basse emissioni di carbonio.

Green Site basato sull'IA

Con l'accelerazione del mondo intelligente, lo sviluppo dell'IA comporta una crescita notevole del traffico, ponendo sfide per gli impianti di produzione di energia in loco. Il Green Site basato sull'IA di Huawei è il primo dotato di una sinergia intelligente end-to-end, che migliora la resilienza della rete e riduce i costi operativi per l'energia, trasformando gli asset di accumulo energetico degli operatori in flussi di reddito.

Soluzione per gli AIDC di livello GW

L'era dell'intelligenza artificiale ha visto un aumento della domanda di potenza di calcolo, che ha portato alla costruzione di strutture per gli AIDC. Tuttavia, ciò pone anche delle sfide in termini di affidabilità, consumo energetico, consegna e sviluppo graduale. Huawei Data Center Facility riprogetta i quattro componenti principali, ovvero alimentazione, raffreddamento, accumulo di energia e gestione operativa, per offrire una soluzione AIDC altamente affidabile, efficiente dal punto di vista energetico, velocemente implementabile e pienamente compatibile, al fine di massimizzare i token per watt e dare nuovo impulso all'era dell'IA.

Bob He ha dichiarato che Huawei sfrutterà pienamente i benefici integrati delle tecnologie nei settori dell'energia, della tecnologia wireless e dei servizi, per supportare gli operatori a realizzare impianti di alimentazione ICT più flessibili, affidabili e sostenibili. L'obiettivo è accelerare la trasformazione intelligente nell'era dell'IA e garantire successi aziendali continui.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924133/Bob_He_Vice_President_Huawei_Digital_Power.jpg

 

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-lancia-soluzioni-green-site-e-per-aidc-di-livello-gw-di-nuova-generazione-basate-sullia-per-potenziare-gli-operatori-302704089.html

