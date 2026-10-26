Huawei presenta la nuova 3+1 AI Data Platform per potenziare l'infrastruttura dati in Europa

La soluzione, già implementata in oltre 20 scenari applicativi, supporta le organizzazioni nel valorizzare i dati e nell'accelerare la trasformazione digitale e intelligente

MILANO, 26 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Huawei ha presentato la nuova 3+1 AI Data Platform, sviluppata per supportare i carichi di lavoro legati all'AI inference e aiutare le organizzazioni a valorizzare il proprio patrimonio informativo nell'era dell'intelligenza artificiale.

Yuan Yuan, President of Huawei Data Storage Product Line, ha presentato la nuova piattaforma durante il recente Data Storage Summit, tenutosi nell'ambito di Huawei Connect Europe a Firenze, sottolineando come l'intelligenza artificiale abbia superato le prime fasi caratterizzate dall'evoluzione della potenza di calcolo, dei modelli e degli agenti AI, entrando in una nuova fase in cui i dati rappresentano un fattore determinante. Le imprese in particolare, secondo Yuan, dovrebbero accelerare lo sviluppo di infrastrutture dati AI-centriche per i data center, in grado di supportare efficacemente le crescenti esigenze dell'intelligenza artificiale. Per supportare questa evoluzione, Huawei si impegna a promuovere un ecosistema aperto per la propria AI Data Platform, ampliandone la compatibilità con un numero crescente di modelli e applicazioni e contribuendo così ad accelerare l'adozione dell'AI nei diversi settori industriali.

La nuova 3+1 AI Data Platform integra knowledge base, archivio cache key-value (KV), memory bank e Unified Cache Manager (UCM), consentendo di gestire in modo più efficiente dati, conoscenza e processi inferenziali. La soluzione ha già ottenuto risultati significativi in oltre 20 scenari applicativi chiave, tra cui:

Guardando al futuro, Huawei conferma il proprio impegno nello sviluppo di infrastrutture dati di nuova generazione e di un ecosistema aperto, con l'obiettivo di supportare l'adozione dell'intelligenza artificiale nei diversi settori industriali e aiutare le organizzazioni a valorizzare il potenziale dei dati.

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