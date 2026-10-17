Huawei presenta la soluzione Stellar Intelligent Network aggiornata per l'Europa, basata sulla filosofia della "connettività sicura e intelligente"

FIRENZE, Italia, 17 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- In occasione dello Huawei Network Summit 2026 Europe, Huawei ha presentato la soluzione Stellar Intelligent Network aggiornata per l'Europa, basata sulla filosofia della "Connettività sicura e intelligente". Questa iniziativa conferma l'impegno di Huawei a promuovere l'intelligenza in tutti i settori insieme a clienti e partner.

L'aggiornamento riguarda Stellar Intelligent Fabric, Stellar Intelligent WAN e Stellar Intelligent Campus Network.

Stellar Intelligent Fabric

Huawei sfrutta gli switch 100T sviluppati interamente per realizzare un'architettura multipiano a due livelli, che quadruplica la capacità della rete e riduce del 30% il numero di switch e moduli ottici, abbattendo così il costo totale di proprietà (TCO). Inoltre, l'algoritmo Network Packet Load Balancing (NPLB) porta l'utilizzo dei collegamenti dell'intera rete al 98% e aumenta le prestazioni di addestramento e inferenza di oltre il 7%.

Negli ambienti di rete multivendor, la tecnologia xFlow di Huawei consente l'analisi intelligente di tutti i flussi e permette di individuare l'origine dei guasti entro un minuto, risolvendo le criticità dei clienti. Nel frattempo, l'AI Eagle-Eye Engine di Huawei completa l'analisi delle cause principali in pochi minuti, migliorando notevolmente la resilienza delle reti dei data center.

Stellar Intelligent WAN

L'algoritmo lossless Starnet di Huawei garantisce un'efficienza di calcolo tra regioni superiore al 95% e riduce del 60% i costi delle linee dedicate, abbassando ulteriormente le spese sostenute dalle aziende per il calcolo da remoto. La più recente tecnologia proprietaria di partizionamento dei modelli per livelli mantiene i dati grezzi in locale ed elimina i rischi di fuga di dati.

L'esclusiva scheda di sicurezza intrinseca di Huawei rileva e blocca le intrusioni in tempo reale e rintraccia le minacce in pochi minuti, con una precisione superiore al 95%. La prima scheda Quantum Key Distribution (QKD) integrata nel suo genere combina comunicazione e sicurezza quantistica, riducendo al contempo i costi di distribuzione di oltre il 60%. A livello di rete, la soluzione di isolamento dei dati basata su APN6 protegge i dati sensibili di ogni settore.

Stellar Intelligent Campus Network

La tecnologia di coordinamento multi-AP di Huawei e le esclusive antenne intelligenti con zoom dinamico riducono le interferenze wireless dell'84% e offrono prestazioni di rete doppie rispetto alla media del settore. Inoltre, la gamma completa di switch multi-GE e le licenze flessibili RTU (Right to Use) riducono, di oltre il 30%, il TCO delle reti per campus a 10 Gbps. Nella gestione operativa e manutenzione della rete, Huawei migliora l'autonomia della rete a livello di dati, algoritmi e strumenti, riducendo il tempo medio di riparazione (MTTR) a meno di 5 minuti.

L'inferenza intelligente locale sugli switch consente il rilevamento delle anomalie in tempo reale, riducendo il tempo necessario per individuare le minacce da 5 minuti a meno di 10 secondi. Inoltre, le esclusive tecnologie Wi-Fi Shield e Post-Quantum Cryptography (PQC) end-to-end garantiscono connessioni cablate e wireless resistenti agli attacchi quantistici. Gli oltre 20 algoritmi intelligenti inline integrati nei gateway delle filiali portano al 95% il tasso di rilevamento delle minacce sconosciute, bloccandole nell'ordine dei millisecondi.

Pensando alle esigenze delle PMI, Huawei ha presentato nuovi prodotti eKit SME Network di fascia medio-alta, caratterizzati da prestazioni e funzionalità di sicurezza migliorate. Tra i prodotti principali figurano i gateway convergenti delle serie Aura10/AR580, che integrano funzioni di sicurezza come antivirus e IPS, destinati agli ambienti di lavoro; gli switch core 10GE della serie S630, che combinano le funzioni di switching e WAC per gestire fino a 1.000 AP, destinati agli hotel; e gli AP362H, dotati di antenne intelligenti integrate che aumentano il guadagno di 1,6 volte, destinati ai negozi.

Per soddisfare i requisiti europei di conformità ambientale e riduzione delle emissioni di carbonio, Huawei ha sviluppato un framework di risparmio energetico articolato su tre livelli. Grazie al risparmio energetico a livello di dispositivi, rete e gestione operativa, questo framework offre ai clienti un'infrastruttura di rete intelligente e a basse emissioni di carbonio.

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