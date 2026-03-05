Huawei presenta le ultime soluzioni Smart Retail a EuroShop 2026 per accelerare la trasformazione digitale

DÜSSELDORF, Germania, 3 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Huawei ha presentato oggi la sua ultima suite di soluzioni di vendita al dettaglio intelligenti a EuroShop 2026, la fiera leader mondiale della vendita al dettaglio, per accelerare la trasformazione digitale e migliorare l'esperienza dei clienti in tutto il settore. Insieme ai propri partner, l'azienda ha presentato infrastrutture digitali e tecnologie di vendita al dettaglio evolutive per negozi intelligenti, catene di approvvigionamento cognitive ed esperienze immersive per i clienti.

Durante la sua partecipazione come espositore e relatore a EuroShop 2026, Huawei ha affrontato il cambiamento fondamentale in atto nelle vendite e nel commercio al dettaglio. I negozi si stanno evolvendo in centri di assistenza istantanea, affidandosi a dispositivi intelligenti per ottimizzare i processi interni. Lungo tutta la catena di approvvigionamento, l'attenzione si sta spostando dalla gestione reattiva delle scorte alla previsione anticipata della domanda. Allo stesso tempo, i rivenditori devono far fronte a crescenti aspettative di esperienze di acquisto personalizzate e basate sull'IA, poiché i consumatori cercano sempre più servizi innovativi e su misura.

Per aiutare i rivenditori a cogliere nuove opportunità, Huawei ha introdotto soluzioni in quattro aree chiave: negozi intelligenti, catene di approvvigionamento cognitive, esperienze immersive per i consumatori e infrastrutture IP e IT.

Negozio intelligente

Catena di approvvigionamento cognitiva

Esperienza cliente immersiva

Infrastruttura IP e IT

L'IA nel commercio al dettaglio: dialogo di settore a EuroShop 2026

Insieme a diversi partner europei, Huawei ha tenuto due discorsi programmatici alla fiera sulle attuali tendenze del commercio al dettaglio, presentando casi di studio con aziende europee. Le presentazioni si sono concentrate sull'utilizzo dei dati in tempo reale, l'automazione e l'ottimizzazione dell'esperienza cliente basata sull'IA.

L'azienda ha anche ospitato tavole rotonde sulle soluzioni e le infrastrutture per il commercio al dettaglio intelligente. Combinando tecnologie innovative e solide partnership, Huawei ha ribadito il proprio impegno nel promuovere la trasformazione digitale nel settore della vendita al dettaglio, garantendo maggiore efficienza, precisione dei dati e una migliore esperienza cliente.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di vendita al dettaglio intelligenti di Huawei, visitare: https://e.huawei.com/en/industries/retail.

Informazioni su Huawei

Huawei è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni, infrastrutture e dispositivi intelligenti nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT). Grazie alle nostre soluzioni integrate in quattro ambienti chiave: reti di telecomunicazioni, IT, dispositivi intelligenti e servizi cloud, siamo in grado di portare la digitalizzazione a ogni persona, casa e organizzazione per un mondo completamente connesso e intelligente.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di Huawei: https://e.huawei.com/eu/.

