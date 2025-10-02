Huawei presenta l'offerta Xinghe Intelligent Network completamente aggiornata per l'Europa, potenziando l'intelligence del settore

MONACO, 2 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- L'Huawei Network Summit 2025 ha riunito oltre 800 esperti del settore e partner da più di 30 paesi – tra cui Germania, Francia, Italia, Svizzera, Spagna e Turchia – per esplorare le tendenze relative alle reti intelligenti e condividere approfondimenti sulla trasformazione digitale e intelligente dell'Europa. In occasione dell'evento Huawei ha presentato l'offerta Xinghe Intelligent Network completamente aggiornata per reti di campus, WAN e reti di data center, pensata per promuovere l'innovazione delle reti e aumentare la produttività intelligente in tutta Europa.

Jim Lu si è così espresso: "Con l'avanzare delle capacità dell'IA e la diminuzione dei costi, la sua adozione su larga scala sta accelerando. Huawei Xinghe Intelligent Network, completamente aggiornata, semplifica il flusso di dati e offre un'esperienza applicativa IA di altissimo livello, il che la rende ideale per accelerare la trasformazione intelligente dei settori industriali. Guardando al futuro, Huawei continuerà a impegnarsi a collaborare con clienti e partner per costruire solide basi per l'intelligence e raggiungere un successo condiviso in un futuro più intelligente".

"Huawei's Xinghe Intelligent Network si basa su un framework di innovazione '3-Beyond'", ha spiegato Steven Zhao, vicepresidente linea prodotti per la trasmissione dati Huawei. "'Beyond Performance" spinge i confini delle capacità di rete per offrire un'esperienza di servizio eccezionale. 'Beyond Resilience' rende possibile una resilienza senza precedenti per garantire la massima affidabilità e sicurezza completa. 'Beyond Autonomy' integra il mondo digitale e quello fisico per abbracciare reti autonome di alto livello".

Xinghe AI Campus: per creare un campus con sicurezza completa

Oltre alla rivoluzionaria tecnologia Wi-Fi Shield, Huawei ha introdotto altre due innovazioni per gli scenari dei campus. Il primo punto di accesso (AP) del settore in grado di rilevare telecamere nascoste sfrutta la scansione nell'intera banda e algoritmi intelligenti, proteggendo la privacy 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, il rilevamento Wi-Fi impiega algoritmi brevettati per rilevare micromovimenti a livello dei centimetri, prevenendo le intrusioni e proteggendo le aree sensibili.

Xinghe AI Fabric 2.0: per creare reti di data center sempre attive che presentano estrema resilienza

I nuovi servizi bancari odierni possono essere lanciati in pochi giorni, ma gli aggiornamenti manuali dei criteri di sicurezza restano lenti e soggetti a errori. Nel frattempo, il volume delle transazioni aumenta fino a 100.000 al secondo, rendendo il ripristino rapido da guasti più importante che mai. Xinghe AI Fabric 2.0 è in grado di simulare e configurare migliaia di dispositivi di rete e di sicurezza in appena cinque minuti, con un miglioramento dell'efficienza di 100 volte. L'innovativo motore Eagle-Eye è in grado di rilevare 200.000 flussi in tempo reale, consentendo di ottenere un'analisi completa della qualità del traffico, il rilevamento dei guasti nell'arco di secondi e il ripristino dagli stessi in alcuni minuti.

Xinghe Intelligent WAN: per accelerare l'intelligence del settore con la garanzia deterministica

Per gli ISP, i metodi tradizionali hanno difficoltà a identificare le applicazioni crittografate, il che ostacola lo sviluppo di servizi a valore aggiunto. Huawei affronta questo problema con il suo algoritmo intelligente e preciso di rilevamento del servizio, che aumenta la precisione di identificazione delle applicazioni crittografate a oltre il 95%.

Nel settore energetico, la transizione verso reti elettriche flessibili impone rigorosi requisiti di latenza per la trasmissione basata su IP. Huawei affronta questo problema con la tecnologia intelligente di eliminazione del jitter, che controlla la variazione di latenza asimmetrica entro 10 μs, ossia 20 volte meglio della media del settore.

NetMaster: per creare una rete intelligente con elevato livello di autonomia

Per far fronte alla straordinaria diffusione delle app, alla rapida espansione delle reti wireless e all'inefficienza delle operazioni e della manutenzione manuale (O&M), Huawei ha lanciato NetMaster – il primo agente intelligente di rete del settore – che consente l'automazione completa dei processi, dalla consapevolezza all'analisi, al processo decisionale e all'esecuzione. Negli ambienti di istruzione superiore e negli uffici, NetMaster risolve automaticamente l'80% dei problemi wireless, riducendo il tempo medio di risoluzione da ore a minuti.

In ambienti commerciali, i sistemi sanitari sono soggetti a un'elevata perdita di pacchetti durante il roaming per i dispositivi mobili per l'assistenza infermieristica e a connessioni inaffidabili per i terminali cablati. La tecnologia Huawei ASFN (Advanced Same Frequency Network) risolve questo problema consentendo la sincronizzazione a livello di nanosecondi tra i punti di accesso per garantire roaming zero e servizi sempre attivi per i terminali medici. Inoltre, lo switch a doppio motore sviluppato da Huawei, dotato di un'unità a doppio microcontrollore e di un'architettura a due canali di dati, consente la commutazione in meno di un secondo. Insieme, queste innovazioni soddisfano i rigorosi requisiti dei servizi medici.

Nel mercato della distribuzione, le PMI si trovano ad affrontare budget ICT limitati, professionisti IT insufficienti e tecnologie scadenti per le videoconferenze. HUAWEI eKit risponde a queste esigenze con prodotti innovativi. Ad esempio, il router wireless di classe enterprise AR180 integra otto funzioni chiave come routing, switching, Wi-Fi 7 e VPN, riducendo il CAPEX del 50%. E grazie al supporto di una capacità simultanea tre volte superiore alla media del settore, il Wi-Fi 7 AP673 ad alta densità consente videoconferenze HD a 120 canali senza problemi.

In occasione di questo summit, Huawei ha pubblicato un white paper sulla tecnologia avanzata Wi-Fi 7 insieme a pionieri del settore e organizzazioni di standardizzazione. Questa tecnologia offre innovazioni come la rete multi-AP continua a 80 MHz, la comunicazione e il rilevamento Wi-Fi integrati e una sicurezza completa.

Huawei ha inoltre pubblicato congiuntamente il white paper Benchmarking Ethernet Interconnect for AI/HPC Workloads and Network Design Recommendations con OEHI, rivelando che Ethernet surclassa InfiniBand in relazione a parametri chiave. In particolare, con gli algoritmi NSLB, le prestazioni della rete RoCE risultano notevolmente migliorate, posizionando Ethernet come scelta primaria per i data center di elaborazione intelligente.

Huawei continuerà a promuovere l'innovazione e la collaborazione nell'ecosistema, posizionando Xinghe Intelligent Network come pietra angolare dell'infrastruttura intelligente per un futuro più intelligente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2786240/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2786241/image_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2786242/image_3.jpg

