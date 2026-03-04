circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire

Huawei propone di costruire una rete all-optical incentrata sull'IA per migliorare l'esperienza del servizio

04 marzo 2026 | 23.05
LETTURA: 3 minuti

BARCELLONA, Spagna, 4 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione del Green All-Optical Network Forum ospitato da IDATE e tenutosi durante il MWC 2026 di Barcellona, Huawei ha condiviso la sua visione per la costruzione di una rete all-optical incentrata sull'IA. Huawei ha proposto quattro iniziative volte a migliorare le funzionalità di rete in termini di larghezza di banda, affidabilità, copertura e latenza, aiutando gli operatori a liberare valore di rete e offrendo una migliore esperienza per i servizi IA.

Oltre 200 leader del settore ed esperti dei regolatori europei delle telecomunicazioni, il FTTH Council Europe, operatori e fornitori di apparecchiature si sono riuniti per discutere delle opportunità e delle sfide delle reti all-optical nell'era dell'IA. Operatori globali come Bouygues Telecom e China Unicom hanno condiviso le loro pratiche di successo, esplorando i requisiti di rete per lo sviluppo di servizi per la smart home, promuovendo l'innovazione dell'IA attraverso un'elaborazione efficiente e migliorando le operazioni di rete intelligenti.

Kim Jin, Vicepresidente della Huawei Optical Business Product Line, ha presentato l'idea per la costruzione di una rete all-optical incentrata sull'IA e i prodotti e le soluzioni di Huawei per reti ottiche di nuova generazione. Con il potenziamento della larghezza di banda, dell'affidabilità, della copertura e della latenza, Huawei intende aiutare gli operatori a costruire reti agentiche UBB e offrire esperienze di servizio premium:

Per l'O&M, si applica l'agente FANSpirit nel dominio dell'accesso ottico per ridurre i reclami degli utenti della banda larga domestica, e l'agente OTNSpirit nel dominio della trasmissione ottica raccomanda percorsi differenziati in base alla larghezza di banda, alla latenza e all'affidabilità, consentendo agli operatori di effettuare aggiornamenti O&M intelligenti.

Kim Jin ha detto: "L'era dell'IA offre agli operatori una possibilità che si verifica una volta ogni dieci anni. Huawei si impegna a collaborare con i partner del settore per costruire una rete all-optical incentrata sull'IA . Ciò consentirà di migliorare l'esperienza utente, sbloccare un maggiore valore di rete e ottenere una crescita vantaggiosa per tutti nell'era dell'IA."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924558/Kim_Jin_Vice_President_Huawei_Optical_Business_Product_Line_proposes.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-propone-di-costruire-una-rete-all-optical-incentrata-sullia-per-migliorare-lesperienza-del-servizio-302704547.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
IT00100 it Altro ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT Economia_E_Finanza Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza