Huawei rafforza il proprio impegno per un'Europa intelligente e sostenibile insieme a clienti e partner

In occasione di Huawei Connect Europe 2026, Huawei ha presentato il nuovo framework SCALE per il mercato europeo per sostenere la doppia transizione digitale ed ecologica del continente e accelerare la costruzione di un'Europa sempre più intelligente e sostenibile.

MILANO, 26 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Negli ultimi giorni a Firenze si è tenuta l'undicesima edizione di Huawei Connect Europe, evento che ha riunito migliaia di rappresentanti del mondo delle imprese, dell'innovazione tecnologica e dell'ecosistema dei partner con l'obiettivo di confrontarsi sul ruolo delle tecnologie digitali, e in particolare dell'intelligenza artificiale, nell'accelerare la doppia transizione digitale e green dell'Europa. Alla kermesse sono intervenuti, tra gli altri, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, e Sara Funaro, Sindaca di Firenze.

Attraverso il tema "Advancing Intelligent & Green Europe", la manifestazione ha messo al centro il contributo delle nuove tecnologie alla competitività, alla sostenibilità e alla trasformazione industriale dell'Europa. Come ha ricordato nel suo discorso di apertura David Wang, Deputy Chairman of the Board e Rotating Chairman di Huawei: "Mentre la trasformazione digitale e la transizione verde dell'Europa continuano ad accelerare, Huawei collabora con oltre 5.000 partner per rispondere alle sfide concrete dei clienti attraverso l'innovazione tecnologica. Il mondo intelligente è sempre più vicino e i settori industriali europei si preparano a un importante salto nell'ambito della produttività grazie all'intelligenza artificiale e alle tecnologie avanzate. Huawei è e continuerà a essere in Europa, per l'Europa. Insieme a clienti e partner, ci impegniamo a promuovere una collaborazione aperta per cogliere nuove opportunità, generare valore condiviso e contribuire alla costruzione di un'Europa più intelligente e sostenibile".

Un modello di collaborazione centrato sul cliente per il futuro dell'Europa

Anche Leo Chen, Senior Vice President e President of Enterprise Sales di Huawei, ha illustrato la strategia dell'azienda per il mercato europeo: "Huawei è in Europa, per l'Europa. Ascoltiamo da vicino le esigenze dei clienti locali e trasformiamo la tecnologia in soluzioni concrete per sostenere la duplice transizione digitale e green del continente". Chen ha inoltre spiegato che l'approccio dell'azienda in Europa si concentra su due priorità: da un lato lo sviluppo di prodotti e soluzioni innovativi pensati per rispondere alle specifiche esigenze dei diversi settori industriali europei, dall'altro il rafforzamento delle competenze e delle capacità operative dei partner locali, affinché possano supportare al meglio i clienti sul territorio.

Proprio in quest'ottica, Huawei ha presentato durante l'evento il nuovo framework SCALE, che amplia il modello di collaborazione "Huawei + Partners" già attivo in Europa. L'acronimo SCALE identifica cinque aree strategiche:

L'obiettivo è consentire ai partner europei di innovare più rapidamente a partire dalle esigenze dei clienti, integrare più facilmente le soluzioni Huawei nelle proprie offerte e rafforzare le proprie capacità di servizio.

Informazioni su Huawei

Huawei è un'azienda leader globale di soluzioni, infrastrutture e dispositivi intelligenti ICT (Information and Communication Technology). Con soluzioni integrate in quattro ambiti chiave (reti di telecomunicazioni, IT, dispositivi intelligenti e servizi cloud), ci impegniamo a portare il digitale a ogni persona, casa e organizzazione, per dar vita a un mondo completamente connesso e intelligente.

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