HUBLOT CREA UN PONTE TRA IL MONDO DELLA MUSICA E QUELLO DELL'OROLOGERIA CON L'ANNUNCIO DEL NUOVO AMBASCIATORE GLOBALE DEL MARCHIO: JUNG KOOK

SEOUL, Corea del Sud, 12 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Hublot è orgogliosa di dare il benvenuto, nel ruolo di nuovo Ambasciatore Globale del Marchio, a Jung Kook, artista e performer di livello mondiale, nonché membro dei BTS, una delle icone pop del XXI secolo. L'annuncio è stato dato a Seoul e rappresenta la fusione di due mondi che hanno ridefinito il significato di originalità: una Maison orologiera che ha dato nuova forma all'orologeria moderna e un artista che ha dato nuova forma al suono e al ritmo di una generazione. Dalla prima fusione tra oro e caucciù nel 1980 alla rivoluzione che porta il nome di Big Bang datata 2005 fino a oggi, con la rivisitazione del Big Bang Original Unico, Hublot ha trasformato l'innovazione in un elemento identitario. Jung Kook, con il suo mix di generi, creatività, emozioni e istinto, incarna lo stesso spirito. Questa collaborazione non frutto del caso, ha anzi rappresentato un naturale punto di incontro. Sia l'artista che Hublot tornano alle origini, portando con loro l'inconfondibile DNA che li rende unici.

In merito a questa collaborazione, Jung Kook ha dichiarato: "Quando ho cantato Dreamers durante la Coppa del Mondo FIFA del 2022, con Hublot in veste di cronometrista ufficiale, è stato come se tempo e musica entrassero in connessione. E adesso, la collaborazione con Hublot rappresenta la perfetta chiusura del cerchio iniziato proprio in quel momento. Ho sempre ammirato la sicurezza del marchio, le sue competenze artigianali e il modo in cui plasma il proprio percorso."

Julien Tornare, CEO Hublot, ha affermato: "Jung Kook è uno degli artisti più influenti della sua generazione. La sua precisione, la sua passione e il suo spingersi sempre oltre i limiti riflette il vero spirito di Hublot. Nello stesso modo in cui noi ripensiamo, perfezioniamo e riprogettiamo costantemente le nostre creazioni, dalla fusione dei materiali all'eccellenza dei nostri movimenti di manifattura, Jung Kook incarna l'essenza dell'evoluzione, che lo spinge a continue trasformazioni e a essere sempre originale. Siamo onorati di dargli il benvenuto nella famiglia Hublot."

OLTRE LE APPARENZE: LA VERA ESSENZA DEL PROGETTO JUNG KOOK X HUBLOT Due elementi che definiscono sia Hublot, che si è evoluta innovando e reinventando, sia questo artista sono lo spessore e la sostanza. C'è un'analogia nel modo in cui la Maison svela la propria essenza attraverso l'eccellenza dei suoi segnatempo, la fusione dei materiali e delle tecnologie e la creazione del suo movimento di manifattura Unico.

Nel 2005, Hublot non ha solo lanciato un orologio: ha innescato una vera e propria rivoluzione. Con il Big Bang, la Maison ha tramutato la fusione in moderna alchimia, ha creato un nuovo linguaggio visivo e dato vita a un design che ha contrassegnato due decenni, definendo la storia del marchio e continuando a plasmare il futuro. Sin dal 2013, anno del suo debutto sul palco, la carriera di Jung Kook è stata votata alla creazione della propria definizione di originalità. Oggi, con l'annuncio della sua nomina ad Ambasciatore Globale del Marchio, Hublot celebra l'incontro tra un artista che ridefinisce il concetto di originalità e un orologio che è appena tornato alle origini con il Big Bang Original Unico.

PERCHÉ IL BIG BANG ORIGINAL UNICO È PERFETTO PER JUNG KOOK Il Big Bang Original Unico, lanciato nel gennaio 2026, incarna vent'anni di eccellenza del marchio Hublot, che vanno dalla primissima fusione avvenuta nel 1980 alla rivoluzione in termini di design del 2005, fino alla rivisitazione datata 2026. Un segnatempo realizzato strato dopo strato, proprio come questo artista crea se stesso una canzone dopo l'altra. La carriera di Jung Kook riflette un viaggio caratterizzato da una costante crescita e un'esplorazione artistica continua. Il suo lavoro è sempre in evoluzione e rappresenta un ponte tra i successi del passato e l'apertura verso nuove possibilità creative. In questo contesto, il Big Bang Original Unico si eleva da mero simbolo di una storia eccezionale a partner perfetto, capace di adattarsi allo stile personale e alla direzione artistica di Jung Kook. Ecco perché il Big Bang Original Unico è non solo un orologio da posto, ma un prolungamento del suo codice creativo.

HUBLOT

Nel 1980, per la prima volta, un orologio si presenta con cassa in oro e cinturino in caucciù, rivoluzionando il mondo dell'orologeria di lusso. Dal nome della lunetta a forma di oblò con viti a vista, nasce Hublot e con Hublot, l'Art of Fusion.

Nel 2005 il marchio porta questo esercizio di creatività a un livello superiore con il Big Bang e il suo design, le sue dimensioni e la sua cassa a sandwich iconici. Nello stesso anno riceve il premio per il miglior design al Grand Prix d'Horlogerie de Genève. Da allora, spinto da questa mentalità rivoluzionaria, il Big Bang non ha mai smesso di reinventarsi. Il XXI secolo ha il suo primo orologio iconico.

Il concetto di fusione è onnipresente, è il principio guida di ogni collezione. Gli orologi Big Bang rimodellano le geometrie del tempo; la collezione Classic Fusion bilancia audacia e moderazione, mentre gli Exceptional Timepiece superano le aspettative per creare segnatempo senza precedenti. Con il suo approccio dirompente che sfida le convenzioni, il DNA di Hublot è trascritto nei movimenti di manifattura di Unico, Meca-10 e Tourbillon, per aggiungere un ulteriore livello di significato all'Art of Fusion.

L'alchimia è radicata in Hublot e non solo alla Manifattura. A volte l'alchimia avviene su un campo da calcio, producendo collaborazioni per grandi eventi (UEFA Champions League e UEFA Euro™). Altre volte nasce durante un concerto, una partita di basket, una performance artistica o un'esperienza gastronomica unica con la famiglia di chef stellati di Hublot. È così che le Hublot Vibes prendono vita, attraverso momenti di esaltazione condivisi tra gli Hublotisti, la comunità di orgogliosi proprietari di segnatempo Hublot. L'Art of Fusion va oltre il tangibile. È un modo di essere, lo stile di vita Hublot.

L'UNICITÀ DEL MOVIMENTO UNICO DI MANIFATTURA DI HUBLOT

Nato nel 2010, l'Unico è stato il primo movimento interamente progettato, sviluppato e prodotto in-house da Hublot e ha segnato l'inizio di una nuova era per il marchio all'insegna dell'indipendenza, dell'innovazione e dell'identità. Nel corso degli anni, si è evoluto fino a diventare un tratto distintivo audace e inconfondibile dell'orologeria Hublot, noto per la sua robustezza e per il design rivoluzionario del cronografo.

Dotato di caratteristiche distintive quali la ruota a colonne sul lato anteriore e lo scappamento in silicio, il movimento Unico è una forza meccanica tanto sorprendente dal punto di vista estetico quanto avanzata dal punto di vista tecnico. Non è solo ciò che alimenta l'orologio, è ciò che lo definisce.

Le caratteristiche principali includono un cronografo flyback integrato preciso fino a 1/8 di secondo per il ripristino e il riavvio istantanei, una precisione di -2/+4 secondi al giorno e una riserva di carica di 72 ore. Il movimento detiene anche cinque brevetti registrati, che coprono: doppio accoppiamento oscillante, sistema antivibrazioni, dispositivo di blocco del rocchetto "Zero friction", sistema di regolazione fine del bilanciere e sistema di frizione a pressione costante per il contatore dei minuti, tutti rigorosamente testati per mezzo del protocollo Chronofiable® di Hublot che garantisce prestazioni ottimali, affidabilità e precisione.

