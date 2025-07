Hypershell riflette su un weekend stimolante in cui ha presentato Carbon X al Tokyo Outdoor Show 2025

TOKYO, 8 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Hypershell ha concluso un'entusiasmante partecipazione lo scorso fine settimana al Tokyo Outdoor Show 2025, che si è svolto dal 27 al 29 giugno presso la Makuhari Messe. Al centro dell'attenzione, nell'ambito del tema dell'evento "Nuove esperienze all'aria aperta", c'era Carbon X, l'esoscheletro ultraleggero di Hypershell. L'azienda ha espresso profonda gratitudine per la calorosa accoglienza e il proficuo scambio all'interno della pionieristica comunità giapponese degli esoscheletri e della robotica indossabile.

Ispirato in parte all'iconico manga cyberpunk Ghost in the Shell, Hypershell riconosce le potenti radici culturali e l'innovazione all'avanguardia che il Giappone porta alla tecnologia degli esoscheletri robotici, un'influenza che si riflette nel design e nell'ambizione di Carbon.

Progettato per i professionisti e per gli amanti dell'avventura, Hypershell Carbon X eroga un cavallo vapore (≈800 W) e genera una potenza di 32 N•m di coppia massima, con riconoscimento di 10 posture di movimento, dalle scale in salita alla corsa su ghiaia e su terreno montano, tramite il suo AI MotionEngine intelligente.

Con un peso di soli 1,8 kg e una struttura pieghevole, Carbon X offre un'autonomia di 17,5 km per batteria, uno sforzo fisico ridotto del 30% e una maggior forza nelle gambe, fino al 40% in più. Realizzato per resistere a condizioni estreme con un grado di protezione IP54 e un funzionamento fino a -20°C, è anche estremamente durevole grazie alla sua struttura in lega di titanio, fibra di carbonio e lega di alluminio formata in 3D .

I media e i partecipanti hanno avuto l'opportunità di provare Carbon X di persona presso lo stand 310, dove sono state effettuate dimostrazioni pratiche che hanno messo in luce la sua assistenza fluida e il supporto posturale adattivo.

L'esoscheletro Hypershell X, sviluppato attraverso anni di ricerca e sviluppo iterativo, è stato lanciato ufficialmente nel gennaio 2025. Sin dal suo lancio, Hypershell X ha richiamato utenti da oltre 78 paesi e regioni in tutto il mondo. L'azienda ha creato una rete logistica e di evasione degli ordini con 12 centri in Nordamerica, Europa e Asia, supportati da un team di assistenza clienti multilingue impegnato a fornire prodotti di alta qualità, software altamente compatibile e assistenza clienti a lungo termine. Hypershell X è stato diffusamente adottato da utenti e partner in diversi settori.

Hypershell è un'azienda di robotica indossabile che ridefinisce la mobilità attraverso la tecnologia degli esoscheletri intelligenti. Con la missione di espandere il potenziale umano, Hypershell consente agli utenti di andare più lontano, più velocemente e con più libertà.

