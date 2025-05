I cantieri del Giubileo 2025 e l’architettura sacra contemporanea

Convegno e mostra organizzati dall’Ordine degli Architetti di Roma in collaborazione con Chiesa Oggi, con il supporto dell’Ufficio Nazionale Beni Culturali e l’Edilizia di Culto della CEI

26/05/25 Casa dell’Architettura

Piazza Manfredo Fanti, 47

00185 ROMA

Roma, 20 maggio 2025. Ogni Giubileo è una importante occasione per intervenire sulla città di Roma con interventi che vanno a riqualificare spazi urbani, edifici, potenziando al tempo stesso la viabilità e le infrastrutture a beneficio dei cittadini oltre che dei pellegrini. E in occasione di questo anno giubilare, l’Ordine degli Architetti di Roma e provincia ha organizzato una serie di eventi, già nel 2024, per far conoscere cosa si è fatto e cosa si sta facendo. «Abbiamo realizzato una serie di incontri insieme a gran parte delle figure che sono coinvolte in questo appuntamento straordinario, in particolare la CEI e l’amministrazione capitolina, ma anche enti e personalità dell’associazionismo che hanno ruoli importanti nell’organizzazione dell’accoglienza e delle attività di questo evento», spiega il Presidente dell’Ordine, Alessandro Panci. E in quest’ambito sarà importante la giornata del 26 maggio, quando alla Casa dell’Architettura si svolgerà un convegno dedicato proprio al tema “Opere del Giubileo e Architettura Sacra” e verrà inaugurata una mostra che ha l’obiettivo di far conoscere sia le opere realizzate nella Capitale per l’Anno Santo sia i luoghi di culto costruiti in Italia negli ultimi 25 anni, dedicando particolare attenzione alla qualità dell’architettura e ai concorsi di progettazione effettuati.

Coordinatore scientifico della giornata è Marco Maria Sambo, Segretario OAR e Direttore di AR Magazine, che spiega: «Nell’anno del Giubileo le trasformazioni urbane, dallo spazio pubblico alla progettazione dell’architettura sacra contemporanea, rappresentano per la Città Eterna la chiave di lettura per guardare al futuro. Come sta cambiando la città? Quali sono le prospettive per trasformare Roma in Capitale internazionale, mettendo l'architettura di qualità al centro di qualsiasi processo di cambiamento? Come affrontare le grandi sfide che il contemporaneo pone davanti a noi, facendo tesoro del nostro immenso patrimonio

ma dando vita a una nuova stagione virtuosa nella quale l'architettura contemporanea possa rinascere a Roma? Queste sono alcune delle domande su cui vogliamo ragionare, operativamente, per comprendere prospettive e obiettivi del prossimo futuro».

Il programma della mattina prevede gli interventi, tra gli altri, del Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, del Direttore dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici ed Edilizia di Culto della CEI, Don Luca Franceschini, che sottolinea: «Ogni Giubileo è composto di esperienze ecclesiali e spirituali, ma, al contempo, di opere concrete, costruzioni, restauri, aperture di nuovi varchi, costruzione di nuovi ponti, chiusura di percorsi pericolosi. Anche questo operare fa parte dell’unica Opera per eccellenza del Creatore del mondo e Salvatore degli uomini».

Previsto in mattinata anche l’intervento del direttore editoriale di Chiesa Oggi, Caterina Parrello, che sottolinea: «Attraverso interventi di riqualificazione urbana, valorizzazione del patrimonio edilizio e potenziamento delle infrastrutture, l’Anno Santo si conferma come un’occasione propulsiva per migliorare la qualità della vita urbana, a vantaggio sia dei cittadini che dei pellegrini. Gli investimenti attivati in occasione del Giubileo non sono solo motore economico, ma anche stimolo culturale e progettuale». In questo contesto, prosegue Caterina Parrello, la mostra “Opere del Giubileo e Architettura Sacra” organizzata presso la Casa dell’Architettura dall’OAR in collaborazione con Chiesa Oggi, con il supporto dell’Ufficio Nazionale Beni Culturali e l’Edilizia di Culto della CEI e con il patrocinio delle eccellenze istituzionali, «intende diventare punto di incontro, riflessione e divulgazione sui temi legati alle opere realizzate per il Giubileo 2025, con uno sguardo attento all’architettura sacra contemporanea».

Oltre alle Chiese già realizzate, la mostra presenta anche una sezione dedicata ai progetti vincitori – non ancora realizzati – dei concorsi banditi dalle Diocesi e dalla CEI fino ad oggi, offrendo uno sguardo sul futuro dell’architettura sacra nel nostro Paese.

Al tema dei concorsi sarà dedicata un’apposita discussione prevista per il pomeriggio.

In allegato e ai link che seguono, le locandine con il programma completo della sessione mattutina e della sessione pomeridiana del convegno.

