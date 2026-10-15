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I professionisti croati e serbi del turismo e dell'economia rafforzano le partnership a Zagabria in vista di EXPO 2027 Belgrado

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15 ottobre 2026 | 10.48
LETTURA: 1 minuti

ZAGABRIA, Croazia, 15 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- I professionisti croati e serbi del turismo e del mondo imprenditoriale si sono riuniti ieri a Zagabria per l'evento «Visit Expo B2B Networking», dedicato alle opportunità commerciali legate a EXPO 2027 Belgrado, la prima Esposizione Specializzata nei Balcani occidentali.

L'evento ha proposto presentazioni aziendali, una tavola rotonda e incontri B2B mirati, favorendo nuovi contatti, lo scambio di idee e potenziali collaborazioni. È emerso come EXPO 2027 possa valorizzare i solidi rapporti economici tra Croazia e Serbia, creando nuove opportunità per la regione.

Igor Kovačević, Chief Operations Officer (COO) e direttore del Dipartimento Partecipanti Internazionali di EXPO 2027, ha sottolineato il ruolo strategico di Zagabria nel collegare il mercato unico europeo alla Serbia e all'area più ampia dei Balcani occidentali. Ha spiegato che EXPO 2027 punta a rafforzare tali legami, creando un punto d'incontro tra la regione e l'economia europea e globale.

Dal networking alle opportunità di business

La tavola rotonda «Opportunità e impatto di EXPO 2027» ha approfondito le prospettive per il turismo e le imprese regionali. Una sessione di incontri B2B ha favorito il confronto su possibili partnership nell'ospitalità e nel turismo.

Secondo la Camera di commercio croata, gli scambi bilaterali di merci hanno sfiorato 1,9 miliardi di euro nel 2025. Ulteriori margini di collaborazione riguardano turismo, trasporti, energia, informatica, edilizia e agricoltura.

EXPO 2027 Belgrado

In programma dal 15 maggio al 15 agosto 2027 con il tema «Play for Humanity: Sport and Music for All», EXPO 2027 Belgrado riunirà oltre 140 partecipanti internazionali e dovrebbe registrare circa quattro milioni di visite.

Contatti stampa: expo.serbia@mcgroup.com

Maggiori informazioni su Expo 2027 Belgrado sono disponibili al seguente LINK.

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/i-professionisti-croati-e-serbi-del-turismo-e-delleconomia-rafforzano-le-partnership-a-zagabria-in-vista-di-expo-2027-belgrado-302909842.html

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