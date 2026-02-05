Il 6 febbraio Maurizio Nichetti sarà premiato dall’Università eCampus

Roma, 5 febbraio 2026. L’Università degli Studi eCampus venerdì 6 febbraio alle 19,00 presenterà nell’ambito della rassegna CineCampus, la proiezione del film “Amiche mai”. Il regista Maurizio Nichetti sarà l’ospite d’onore della serata, in programma nel Teatro dell’Università eCampus in Via Matera 18 a Roma, che sarà presentata da Savino Zaba, conduttore RAI, e alla quale interverrà Vittorio Giacci, critico cinematografico.

L’iniziativa si inquadra tra i numerosi eventi portati avanti da eCampus, tra i quali mostre d’arte, presentazioni di libri, concerti e teatro, per diffondere cultura e trasferire conoscenza anche al di fuori del contesto accademico, contribuendo a rafforzare il legame sociale e culturale sul territorio in cui opera. Il Rettore dell’Università eCampus Prof. Enzo Siviero dichiara “Siamo onorati di ospitare questo straordinario regista”, “la presenza nella nostra Università di Maurizio Nichetti,regista, sceneggiatore, produttore, attore, mimo, vincitore di un David di Donatello e tre Nastri d'argento, la cui caratura professionale e artistica emerge con forza, è per la nostra Università un motivo di profondo orgoglio. La presenza nella nostra Università di maurizio Nichetti confema, ancora una volta, l’attenzione che eCampus pone a chi fa del cinema un’impresa creativa e sociale estremamente utile ed insostituibile. Sono particolarmente felice di consegnare questo premio stasera”.

Il film, che ha vinto numerosi riconoscimenti tra cui il Celebration of Lives Award a Biografilm 2025 e un premio alla carriera a Nichetti al 75° Italia Film Fedic racconta la storia di una veterinaria che intraprende un viaggio in auto attraverso i Balcani con Ayse, la badante turca del padre defunto, per riportare nel proprio paese quest’ultima insieme al letto che l’uomo le ha lasciato in eredità. Dapprima prevenuta e ostile nei confronti di Ayse, ma attraverso i molti imprevisti che caratterizzeranno il viaggio imparerà a conoscere e apprezzare l’altra donna che porterà ad un’evoluzione e ad un profondo cambiamento del loro rapporto.

L’Università eCampus è un Ateneo che, attraverso una didattica e-learning, propone 71 indirizzi di studio e master altamente professionalizzanti ed ha tra i principali obiettivi la c.d. “Terza Missione”, l’insieme cioè di tutte quelle attività con le quali l’Università, oltre a fare Alta formazione e Ricerca, entra in contatto con il contesto socio-economico attraverso il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze. Ciò sin dalla sua istituzione (con Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del30 gennaio 2006) e grazie alla presenza capillare in tutte le principali città d’Italia con proprie sedi. Info all’indirizzo www.uniecampus.it

Contatti:

Immediapress

Per informazioni:

800 27 17 89

eventiecampus@uniecampus.it

FB Università eCampus Roma

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress