Il brunch dell'Hard Rock Cafe Roma è tornato con nuovi golosissimi appuntamenti

Roma, 30 ottobre 2025 – Allacciate le cinture e preparatevi per un pieno di divertimento: il Brunch della Domenica dell'Hard Rock Cafe Roma torna a grande richiesta e si conferma l'appuntamento imperdibile per tutte le famiglie romane e non solo. La storica location di Via Veneto si trasforma nel palcoscenico di un evento che sta diventando una tradizione, dove il gusto incontra l'allegria in un mix irresistibile. L'Hard Rock Cafe Roma si afferma sempre più come un luogo perfetto per trascorrere tempo di qualità in famiglia. Dimenticate le domeniche monotone, qui il giorno di festa si anima a partire dalle 9.30 con un goloso brunch all'americana, pensato per soddisfare i palati di grandi e piccini. Ma non è solo una questione di cibo. Ciò che rende questo evento unico è l'animazione tematica che trasforma la sala in un mondo magico di giochi e sorprese. Mentre gli adulti possono finalmente rilassarsi e godersi il pasto in un'atmosfera iconica, i bambini sono i veri protagonisti, immersi in un programma che cambia a ogni appuntamento: laboratori creativi, sfide di ballo, entusiasmanti giochi di gruppo e l'immancabile truccabimbi.

Ogni Brunch è una storia a sé grazie ai temi sempre diversi che accendono la fantasia. L'animazione, curata nei minimi dettagli, garantisce che l'esperienza sia sempre divertente e nuova per i piccoli ospiti. Sono due i giorni da segnare in agenda: domenica 16 novembre si parte per un viaggio... puramente goloso con il tema "La Fabbrica di Cioccolato". Aspettatevi dolci sorprese e attività a tema “cioccolatoso”; domenica 30 novembre, a pochi giorni dall’uscita nelle sale del secondo capitolo del film, l’Hard Rock si trasforma nella metropoli dei sogni con il tema "Zootropolis". Un'occasione per imparare l'importanza dell'amicizia e della diversità attraverso giochi e sfide. Il Brunch della domenica all'Hard Rock Cafe Rome è la dimostrazione che il weekend può finire in bellezza, offrendo agli adulti un momento di quiete e ai bambini un'esperienza indimenticabile, il tutto nella cornice rock'n'roll più famosa della capitale.

Per prenotazioni: https://www.opentable.com/booking/experiences-availability?rid=166383&restref=166383&experienceId=552080&utm_source=external&utm_medium=referral&utm_campaign=shared

Hard Rock Cafe Rome – https://www.hardrockcafe.com/location/rome/it/

Facebook: @hardrockcaferome – Instagram: @hardrockcaferome

Hard Rock International:

Con 309 location in più di 70 Paesi - inclusi hotel di proprietà/autorizzati o gestiti, casinò, Rock Shops®, luoghi di spettacolo dal vivo e Cafe - Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Con il programma fedeltà Unity by Hard Rock™ premia i propri ospiti a fare ciò che più amano in tutte le location del mondo. Nel 2020 Hard Rock International ha lanciato, anche, l’iniziativa Hard Rock Digital attiva sul fronte delle scommesse sportive e dei giochi interattivi. Iniziato tutto con la chitarra di Eric Clapton, oggi Hard Rock detiene la più grande collezione di cimeli musicali esistente, oltre 87.000 pezzi, esposta al pubblico nelle sedi di tutto il mondo. Hard Rock Hotel è risultata per due anni consecutivi la catena alberghiera, tra gli Upper Upscale Hotel, con il più alto indice di gradimento da parte degli ospiti, secondo l’indagine “North America Hotel Guest Satisfaction Study” di J.D. Power, e per quattro anni di fila si è posizionato tra i top brand di questa categoria. HRI è la prima società di gioco privata degli Stati Uniti riconosciuta, per tre anni consecutivi, da Deloitte Private e The Wall Street Journal per la miglior gestione. Hard Rock International è stata premiata da Forbes come miglior datore di lavoro per la diversità, per le donne e nell'industria dei viaggi, del tempo libero, del gioco e dell'intrattenimento. Nel 2022 Hard Rock è stato nominato Land-Based Operator ai Global Gaming Awards per il secondo anno consecutive in quattro anni. Nel 2021, Hard Rock Hotel & Casino è risultata al primo posto nell’indagine annuale “Casino Gaming Executive Satisfaction” condotta da Bristol Associates Inc. e Spectrum Gaming Group, per sei degli ultimi sette anni. Hard Rock International detiene attualmente la tripla B dalle principali agenzie di rating S&P Global Ratings e Fitch Ratings.

Contatti:

Immediapress

www.hardrock.com | shop.hardrock.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress