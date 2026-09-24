Il Building Research Establishment (BRE) lancia la metodologia “BREEAM Refurbishment and Fit Out Commercial Version 7”

LONDRA, Sept. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il Building Research Establishment (BRE), un centro di ricerca e un’autorità di riferimento a livello internazionale nel campo delle scienze edilizie, ha lanciato BREEAM Refurbishment and Fit Out Commercial Version 7 (BREEAM RFO V7), uno schema aggiornato di valutazione e certificazione che comprende due standard in materia di sostenibilità progettati per aiutare proprietari, occupanti e costruttori di edifici a ridurre l’impronta di carbonio, migliorare la resilienza e proteggere il valore a lungo termine degli edifici commerciali esistenti.

In molti paesi, gli edifici che saranno in uso nel 2050 sono in gran parte già esistenti e migliorarne le prestazioni costituisce una parte sempre più cruciale della transizione verso l’obiettivo “zero emissioni nette”. Gli interventi di riqualificazione profonda consentono di ottenere una riduzione delle emissioni di carbonio del 50-75% rispetto alla ricostruzione ex novo dello stesso edificio; un altro dato chiave, è che oltre 170 milioni di metri quadrati di spazi a uso ufficio nei principali mercati europei potrebbero diventare obsoleti entro il 2030, evidenziando la crescente necessità di investimenti in immobili già esistenti. Il ruolo della ristrutturazione assume dunque una vitale importanza in un’ottica di decarbonizzazione degli immobili, gestione dei rischi climatici e protezione del valore a lungo termine.

BREEAM RFO V7 offre un quadro di regole per valutare e migliorare la sostenibilità dei progetti di ristrutturazione e allestimento di immobili commerciali. Contribuisce a ridurre l’impatto ambientale, a rafforzare la resilienza, a migliorare l’efficienza energetica e il comfort degli occupanti e a creare valore a lungo termine per gli immobili già esistenti.

I due standard sono i seguenti:

Entrambi i nuovi standard aiutano i responsabili dei progetti a ridurre le emissioni di carbonio per l’intero ciclo di vita dell’edificio e a prendere decisioni in modo più consapevole riguardo alle sue prestazioni future. Entrambi supportano previsioni più accurate dei consumi energetici, mentre BREEAM Refurbishment V7 aiuta anche gli edifici a gestire il fabbisogno energetico e ad adattarsi alle condizioni variabili della rete elettrica. Insieme, questi standard aiutano i proprietari a pianificare la transizione verso l’obiettivo “zero emissioni nette”, gestire i rischi e proteggere il valore degli immobili a lungo termine, con ulteriori benefici per l’ambiente derivanti dal mantenimento di elementi esistenti degli edifici e dalla scelta di materiali più sostenibili.

Questi standard forniscono risultati misurabili e certificati in maniera indipendente, che possono essere confrontati in modo coerente tra diversi Paesi e mercati, e offrono valutazioni delle prestazioni energetiche che aiutano a tradurre l’intento progettuale in risultati misurabili e concreti.

Tom Wilson, Direttore di BREEAM, ha dichiarato:

“In molti paesi, gli edifici di cui avremo bisogno nel 2050 sono in gran parte già esistenti. Molti di questi faranno ancora parte delle nostre città e dei nostri centri urbani quando al loro interno lavoreranno i nostri figli e i nostri nipoti. Abbiamo la responsabilità di assicurarci che tali edifici abbiano le carte in regola per il futuro”.

“BREEAM Refurbishment and Fit Out Version 7 aiuta i proprietari, gli occupanti e i team responsabili di un progetto a fare scelte concrete che riducano le emissioni di carbonio, migliorino le prestazioni e creino luoghi più salubri e resilienti per le persone”.

“Ogni edificio che miglioriamo è un edificio in meno da costruire ex novo. Dando nuova vita agli edifici esistenti, possiamo proteggere il loro valore attuale e lasciare un ambiente costruito migliore per le future generazioni”.

Gli standard BREEAM RFO V7 costituiscono un modello flessibile che prende in considerazione l’involucro e la struttura, gli impianti generali, i servizi per specifiche aree e il design degli interni. Ciò consente di allineare in modo preciso le valutazioni con gli obiettivi dei lavori di ristrutturazione o di allestimento, riflettendo le diverse responsabilità dei proprietari e degli occupanti e tenendo conto al tempo stesso delle diverse tempistiche del ciclo di vita dei sistemi degli edifici, delle infrastrutture e degli elementi interni.

Questi standard introducono inoltre uno schema in cinque parti per la valutazione della resilienza, che copre analisi dei pericoli, valutazione dei rischi climatici, pianificazione della resilienza, protezione contro rischi operativi e dolosi e contributo alla resilienza locale. Tale schema supporta un approccio proattivo basato sulla valutazione dei rischi, che migliora l’adattamento ai cambiamenti climatici, la continuità operativa e le prestazioni a lungo termine degli immobili.

Per maggiori informazioni su BREEAM RFO V7, vedere qui.

Note per i redattori

Fonti

Informazioni sul Building Research Establishment (BRE)

Il BRE è un centro di ricerca e un’autorità di riferimento a livello internazionale nel campo delle scienze edilizie, che si prefigge la missione di migliorare gli edifici e le infrastrutture, attraverso una ricerca all’avanguardia e lo sviluppo delle conoscenze. Il BRE offe una gamma di prodotti, servizi, standard e qualifiche, utilizzati in tutto il mondo per realizzare un cambiamento positivo nell’ambiente costruito. Scopri di più su www.bregroup.com.

Informazioni sulla metodologia BREEAM

Sviluppata dal BRE, è la metodologia di riferimento a livello mondiale per la valutazione della sostenibilità di progetti di pianificazione urbanistica generale, infrastrutture ed edifici. I suoi standard basati su dati e ricerca scientifica si avvalgono di certificazioni indipendenti di terzi per valutare le prestazioni di sostenibilità ambientale, sociale ed economica per tutto il ciclo di vita dell’ambiente costruito, dalla costruzione ex novo e gestione, fino alla ristrutturazione. La metodologia BREEAM aiuta le organizzazioni a ottenere risultati di sostenibilità misurabili, rafforzare la resilienza degli immobili, sostenere il benessere delle persone, proteggere le risorse naturali e creare valore a lungo termine. Per maggiori informazioni: www.breeam.com.

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2ee9a0d8-4dfc-49fd-9fd4-fde050eb3d58/it

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale Globenewswire.