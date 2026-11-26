PRAGA, 26 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Un consorzio guidato da Wultra si è aggiudicato la gara per la realizzazione e la gestione della versione ceca del portafoglio europeo di identità digitale (EUDI-W), nell'ambito dell'introduzione dei portafogli di identità digitale in tutta l'UE prevista dal regolamento eIDAS riveduto.

Il consorzio riunisce Wultra, iProov, Signicat, youniqx Identity AG e Partners Bank, con Amdocs in qualità di subappaltatore.

In qualità di capofila del consorzio aggiudicatario, Wultra coordinerà la realizzazione del progetto e svolgerà un ruolo centrale nello sviluppo della soluzione. Il progetto si basa in larga misura sulle tecnologie di identità digitale e autenticazione di Wultra, integrate dalle soluzioni e dalle competenze degli altri membri del consorzio.

L'ambito del progetto va ben oltre lo sviluppo del portafoglio digitale in sé. Configurato come contratto di concessione, il progetto comprende la realizzazione e la gestione continuativa del servizio EUDI Wallet, nonché le attività volte a promuoverne l'adozione da parte di cittadini e imprese.

Tra queste figurano le attività di marketing e di promozione dell'adozione da parte degli utenti, nonché le procedure di registrazione e identificazione, sia online sia in presenza. I cittadini potranno usufruire di procedure di registrazione e identificazione assistite presso oltre 200 punti fisici WalletPoint, gestiti dal consorzio in collaborazione con le Poste ceche. Per le persone che necessitano di ulteriore assistenza a causa di limitazioni motorie o legate alle condizioni di salute, tali procedure potranno essere effettuate anche presso la loro residenza permanente. La combinazione di canali digitali e fisici per la registrazione e l'identificazione degli utenti è concepita per soddisfare i requisiti del livello di garanzia elevato, rendendo al contempo il portafoglio accessibile a un'ampia fascia di cittadini, compresi coloro che potrebbero non essere in grado di completare autonomamente la procedura online.

Il portafoglio europeo di identità digitale è concepito per offrire ai cittadini e ai residenti dell'UE uno strumento sicuro e pratico per comprovare la propria identità e condividere attributi digitali verificati nell'accesso ai servizi pubblici e privati. Nell'ambito del quadro europeo relativo a un'identità digitale, gli Stati membri dell'UE stanno introducendo versioni nazionali del portafoglio basate su standard comuni e progettate per garantire l'interoperabilità in tutta l'Unione europea.

«L'aggiudicazione della gara per la realizzazione e la gestione dell'EUDI Wallet della Repubblica Ceca rappresenta un importante traguardo per Wultra e, soprattutto, una grande responsabilità», ha dichiarato Petr Dvořák, Amministratore delegato e fondatore di Wultra. «Un progetto di questa portata va ben oltre lo sviluppo di un'applicazione. Richiede tecnologie, una gestione operativa sicura, procedure di registrazione e identificazione degli utenti su scala nazionale e, in ultima analisi, l'adozione da parte di cittadini e imprese. Abbiamo costituito un consorzio solido per gestire il progetto in tutte le sue fasi e siamo ansiosi di realizzare insieme una componente importante dell'infrastruttura ceca ed europea di identità digitale».

Per Wultra, il progetto rappresenta un importante ampliamento delle proprie attività nel campo dell'autenticazione e dell'identità digitale. L'azienda fornisce tecnologie agli istituti finanziari di tutta Europa, con soluzioni che spaziano dalla prevenzione delle frodi alla sicurezza delle applicazioni, dall'autenticazione all'accesso sicuro, fino all'accettazione dei portafogli di identità digitale.

Il progetto EUDI Wallet della Repubblica Ceca consentirà inoltre a Wultra e agli altri membri del consorzio di acquisire esperienza pratica nell'attuazione e nella gestione del quadro europeo relativo a un'identità digitale su scala nazionale. Ciò comprende non solo i requisiti tecnici, di sicurezza e di interoperabilità del portafoglio stesso, ma anche le sfide operative legate alla registrazione e all'identificazione degli utenti, alla promozione dell'adozione e all'integrazione di un portafoglio nazionale con un ampio ecosistema di servizi del settore pubblico e privato.

«L'EUDI Wallet cambierà radicalmente il modo in cui le organizzazioni interagiscono con l'identità digitale in Europa», ha aggiunto Dvořák. «Per le banche e le altre organizzazioni del settore privato, a breve la questione centrale non sarà più che cosa sia l'EUDI Wallet, bensì come accettarlo in modo sicuro, integrarlo nei percorsi già esistenti dei clienti e partecipare al nuovo ecosistema dell'identità digitale. Il nostro coinvolgimento diretto sia nella realizzazione sia nella gestione di un EUDI Wallet nazionale ci offre una prospettiva privilegiata su questa transizione».

Il consorzio collaborerà ora con le autorità ceche competenti per la realizzazione e la gestione della soluzione, nel rispetto dei requisiti e delle tempistiche stabiliti dal contratto di concessione.

Informazioni su Wultra

Wultra è un'azienda specializzata nella sicurezza dell'autenticazione, con un'ampia conoscenza delle normative a livello internazionale e una consolidata esperienza nella prevenzione delle frodi, riconosciuta anche come leader nell'autenticazione post-quantistica. La sua piattaforma Wultra Intelligent Authentication Platform integra funzionalità di prevenzione delle frodi e di sicurezza delle applicazioni mobili per adeguare il livello di autenticazione al rischio potenziale associato al contesto dell'utente, supportando al contempo la conformità alle normative più avanzate in materia di pagamenti.

Wultra ha sede a Praga e serve clienti a livello internazionale.

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