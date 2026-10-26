Il costo invisibile dei passaggi tra reparti: la sfida della continuità operativa con GIAFFATTO

Nelle organizzazioni articolate, informazioni e responsabilità attraversano direzioni, business unit e filiali. GIAFFATTO propone un modello di lavoro per ricomporre i processi e rendere più leggibili le responsabilità.

La crescita di un'impresa si misura anche nella distanza che separa una decisione dalla sua esecuzione. Un accordo commerciale raggiunto nella sede centrale diventa una serie di impegni per business unit, acquisti, amministrazione e strutture territoriali. Ciascuna funzione possiede competenze e strumenti propri; il problema emerge quando l'informazione passa dall'una all'altra e perde parte del contesto che la rende utilizzabile.

È una delle contraddizioni della trasformazione digitale: negli anni le aziende hanno moltiplicato applicazioni, archivi e indicatori, senza ottenere necessariamente una visione altrettanto continua del lavoro. Il risultato non è soltanto la duplicazione dei dati. È il tempo dedicato a ricostruire chi abbia preso una decisione, quale attività ne sia derivata, a chi spetti il passaggio successivo e che cosa stia rallentando il processo.

Dai silos al percorso operativo

La questione assume un peso particolare nelle organizzazioni articolate. La direzione generale osserva obiettivi e risultati; il COO governa carichi e tempi; il CFO deve ricondurre l'informazione operativa al controllo economico. Il CIO, intanto, presidia un ecosistema di applicazioni nate in momenti e per esigenze differenti. Più a valle, direzioni commerciali, business unit, filiali, uffici acquisti e responsabili di progetto operano su porzioni diverse dello stesso percorso.

Si consideri l'avvio di una nuova fornitura complessa. Il commerciale concorda condizioni e scadenze, il PMO organizza le fasi, una business unit assegna risorse, gli acquisti verificano le disponibilità e una filiale gestisce l'esecuzione sul territorio. Una variazione nei tempi di approvvigionamento può incidere sulle priorità operative e sugli impegni verso il cliente. Il punto critico è mantenere riconoscibile l'evento originario lungo tutta la catena.

Su questa esigenza si concentra GIAFFATTO , un ambiente operativo B2B progettato per collegare informazioni, attività, persone e responsabilità all'interno di processi aziendali strutturati.

La proposta si fonda su un principio: organizzare le informazioni intorno ai processi, collegando attività, documenti, persone, scadenze e responsabilità. Un'informazione acquista valore quando accompagna il lavoro che deve generare e rimane disponibile a chi interviene nelle fasi successive, secondo i rispettivi ruoli.

Una grammatica comune per strutture diverse

La prospettiva è organizzativa prima che tecnologica. Significa definire che cosa avvia un processo, quali passaggi ne determinano l'avanzamento, chi prende in carico un'attività e quali elementi documentano una decisione. Su questa base, una direzione può leggere gli stati delle lavorazioni e una funzione operativa può riconoscere le priorità senza ricostruire ogni volta email, telefonate e fogli separati.

Per un'organizzazione multisede, il valore potenziale sta nell'equilibrio fra regole condivise e autonomia delle singole strutture. Per un PMO significa conservare il legame fra milestone e attività. Per la supply chain, collegare variazioni delle forniture e conseguenze sui tempi di esecuzione. Sono applicazioni diverse di una stessa esigenza: rendere visibili le dipendenze, prima ancora di misurare le prestazioni.

La piattaforma prevede inoltre la possibilità di studiare integrazioni con sistemi esistenti attraverso API compatibili. È rilevante per imprese che hanno già investito in ERP, CRM e applicazioni verticali: l'obiettivo è valutare quali informazioni debbano attraversarli e con quali regole, senza imporre la sostituzione degli strumenti. Integrazioni e configurazioni articolate richiedono una verifica tecnica specifica.

Il confronto con il management

Per le organizzazioni con oltre cento licenze, GIAFFATTO prevede un percorso Corporate basato su analisi e proposta personalizzata. Il lavoro può comprendere confronti con direzioni e responsabili di funzione, oltre a incontri presso le sedi aziendali per osservare i processi nella loro dimensione reale. Il punto di partenza diventa la struttura dell'impresa: chi decide, chi esegue, dove si trasferiscono le informazioni e come si ricostruiscono le responsabilità.

La posta in gioco è più ampia dell'adozione di una piattaforma. In un'organizzazione complessa, il coordinamento si giudica dalla qualità dei passaggi tra le sue parti. È lì che la continuità dei processi può diventare un vantaggio gestionale: meno lavoro impiegato a cercare informazioni, maggiore leggibilità degli avanzamenti e responsabilità più definite.

È la visione sintetizzata dal principio scelto da GIAFFATTO: «Un processo. Un dato. Un responsabile».

Contatti:

Giaffatto

contatti: https://www.giaffatto.it/contatti/

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Giaffatto