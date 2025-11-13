Il Giorno del Ringraziamento negli Hard Rock Cafe italiani: Firenze, Roma e Venezia tra tradizione gastronomica e musica live

Firenze, Roma e Venezia, 13 novembre - Il Thanksgiving, una delle ricorrenze più sentite negli Stati Uniti, trova spazio anche in Italia grazie agli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia che dal 27 al 30 novembre propongono un’esperienza autentica ispirata alla tradizione americana. L’iniziativa unisce il piacere della tavola a momenti di intrattenimento, offrendo agli ospiti la possibilità di scoprire i sapori tipici di questa festività, che apre la stagione del Natale e che ricorre ogni quarto giovedì di novembre da quando nel 1621 i Padri Pellegrini si riunirono a Plymouth per ringraziare il Signore del primo raccolto.

Il protagonista è il menu del Ringraziamento, disponibile in tutti e tre i locali e anche in modalità Take Away e Catering. La proposta gastronomica include il piatto simbolo della festa: tacchino arrosto servito con verdure di stagione, stuffing, purè di patate dolci, salsa di mirtilli e gravy tradizionale, accompagnato da una fetta di Pumpkin Pie, la classica torta di zucca con panna montata e salsa al caramello. A Venezia il menù, disponibile solo il 27 novembre, si arricchisce di un cocktail autunnale, l’Autumn Apple Fizz, a base di bourbon, sidro di mele e ginger beer.

Accanto alla cucina, ogni città propone un’esperienza per rendere la serata ancora più speciale. A Firenze, il focus è sulla convivialità e sulla possibilità di vivere la tradizione anche a casa, grazie alle opzioni da asporto. A Roma, la celebrazione si trasforma in una vera e propria serata live: due turni di cena (18:30 e 21:00) accompagnati dalla voce dei Big Soul Mama, ensemble con un repertorio che spazia dal gospel al soul e al funk. A Venezia, il 27 novembre sarà la musica degli H-Armony, band composta da studenti di H-FARM College, a fare da colonna sonora alla cena.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per avvicinarsi a una tradizione che, pur lontana dalle radici italiane, è sempre più apprezzata per il suo valore conviviale e per la ricchezza gastronomica. Un appuntamento che unisce cultura, sapori e musica, in perfetto stile Hard Rock.

Con più di 300 sedi in quasi 75 Paesi - inclusi hotel di proprietà/autorizzati o gestiti, casinò, Rock Shops®, luoghi di spettacolo dal vivo e Cafe - Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Iniziato tutto con la chitarra di Eric Clapton, oggi Hard Rock detiene la più grande collezione di cimeli musicali esistente, oltre 88.000 pezzi, esposta al pubblico nelle sedi di tutto il mondo. Il programma di fidelizzazione globale Unity by Hard Rock™ premia i membri per le attività che amano svolgere nelle proprietà partecipanti. Inoltre, Hard Rock Digital attiva sul fronte delle scommesse sportive e dei giochi interattivi mette in risalto l’esperienza delle scommesse sportive e iGaming con prodotti rivisitati nello spirito di Hard Rock per i giocatori di tutto il mondo. HRI ha ricevuto numerosi premi nell'industria e nel settore turistico, dell'ospitalità, del gioco, dell'intrattenimento e della ristorazione. HRI detiene attualmente valutazioni di investimento da agenzie di rating primarie: S&P Global Ratings (BBB-) e Fitch Ratings (BBB). www.hardrock.com | shop.hardrock.com

