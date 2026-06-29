Il Nuovo Film di Dometic Svela l'Innovazione alla Base della Premiata Tecnologia DG3

LITCHFIELD, Illinois, 29 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Dometic ha presentato oggi "The Voyage", un nuovo documentario che ripercorre lo sviluppo del suo premiato girostabilizzatore DG3. Con la partecipazione di ingegneri, designer e innovatori di Dometic Marine, il film offre uno sguardo dietro le quinte su come Dometic abbia sfidato la tecnologia giroscopica convenzionale per offrire tempi di accelerazione significativamente più rapidi, un consumo energetico inferiore del 40% e una maggiore accessibilità per i diportisti.

Grazie alla capacità di contrastare il moto ondoso e ridurre il rollio laterale dell'imbarcazione fino al 95%, i girostabilizzatori hanno il potere di rendere la navigazione da diporto più confortevole e piacevole, sia durante la pesca, la crociera o il relax all'ancora.

Con il nuovo DG3, Dometic si è posta l'obiettivo di superare gli ostacoli comunemente associati all'adozione di un sistema giroscopico, offrendo tempi di accelerazione e decelerazione ai vertici del settore, un consumo energetico notevolmente ridotto, attuatori elettrici con precessione attiva per una risposta più rapida e prestazioni superiori, oltre a un design esente da manutenzione.

La tecnologia alla base del DG3 di Dometic è così rivoluzionaria da aver vinto sia il NMMA Innovation Award al Miami International Boat Show 2025 sia il Dame Design Award al METS Trade 2025 di Amsterdam.

Questo nuovo documentario racconta come il team di Dometic Marine abbia superato le sfide ingegneristiche e progettuali durante lo sviluppo del DG3. Spiega inoltre il "perché" del progetto: come i progettisti e gli ingegneri di Dometic abbiano voluto rendere i vantaggi della tecnologia di stabilizzazione giroscopica accessibili a un numero sempre maggiore di imbarcazioni e diportisti in tutto il mondo.

The Voyage è stato girato e prodotto presso il centro di progettazione e produzione di Dometic Marine a Vancouver, in Canada, dove molti dei pluripremiati prodotti nautici dell'azienda sono stati progettati, realizzati e testati in una delle strutture più avanzate del settore.

"Abbiamo capito fin dall'inizio che avevamo bisogno di idee fuori dagli schemi e di adattamenti coraggiosi delle nostre tecnologie fondamentali per portare realmente le prestazioni giroscopiche a un livello completamente nuovo", ha dichiarato Eric Fetchko, Presidente della divisione Marine di Dometic. "Affinché il DG3 fosse davvero rivoluzionario in termini di tempi di spin-up, consumo energetico, prestazioni di stabilizzazione e durata, abbiamo dovuto raggiungere risultati mai ottenuti prima. Questo film accompagna il pubblico nella nostra sala progettazione, nei reparti produttivi e nei centri di collaudo, mentre realizziamo quello che sarà il primo di molti sistemi giroscopici del futuro", ha aggiunto Fetchko.

The Voyage è disponibile in versione integrale e ridotta sul canale YouTube di Dometic. Dometic sta inoltre mettendo il video a disposizione di concessionari autorizzati, installatori, partner costruttori di imbarcazioni e altri operatori del settore per l'utilizzo presso le proprie strutture e durante saloni nautici ed eventi in tutto il mondo

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Dometic è un'azienda globale specializzata in tecnologie per la vita all'aria aperta, impegnata a rendere più semplice la vita in movimento. Grazie alla nostra competenza nei settori della refrigerazione, del riscaldamento, dell'energia e dell'elettronica, della mobilità e dell'ottimizzazione degli spazi, consentiamo a un numero sempre maggiore di persone di entrare in contatto con la natura e di godere di una maggiore libertà all'aperto. Lo facciamo progettando prodotti intelligenti, sostenibili e affidabili, caratterizzati da un design eccellente.

Milioni di persone in tutto il mondo utilizzano le nostre soluzioni durante il campeggio o l'esplorazione della natura a bordo di camper, imbarcazioni e automobili. Il nostro portafoglio comprende prodotti installati per veicoli terrestri e imbarcazioni, nonché soluzioni autonome per gli appassionati di attività outdoor.

Impieghiamo circa 7.000 persone a livello globale e commercializziamo i nostri prodotti in oltre 100 Paesi. Nel 2025 abbiamo registrato vendite nette pari a 21 miliardi di corone svedesi (2,3 miliardi di USD). La sede centrale si trova a Stoccolma, in Svezia.

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