Il primo Penny a Locri

Cernusco sul Naviglio – 8 giugno 2026 | PENNY Italia prosegue il proprio percorso di crescita anche in Calabria con l’apertura del primo punto vendita nella città di Locri, in Via Marconi 229. Si tratta del secondo store nella Provincia di Reggio Calabria e del nono nella Regione, a conferma dell’attenzione dell’insegna verso questo territorio.

Il nuovo punto vendita nasce da un’operazione di affitto di ramo d’azienda, accompagnata da un intervento di ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile esistente, realizzato in un’ottica di sostenibilità ambientale e di efficientamento energetico. L’intervento si inserisce nel contesto urbano della città, nella zona nord, lungo il tratto della SS 106 che collega Locri alla vicina Siderno, contribuendo a restituire alla comunità uno spazio commerciale moderno e di ultima generazione. Il progetto rappresenta inoltre un intervento di valorizzazione urbana, grazie alla riqualificazione di un’area precedentemente poco curata, ora restituita alla cittadinanza con una nuova area parcheggio moderna e funzionale, migliorando la fruibilità complessiva della zona.

Il punto vendita si distingue per l’adozione delle etichette elettroniche, una prima applicazione per PENNY in Calabria, che consente maggiore precisione, aggiornamento rapido dei prezzi e un’esperienza di acquisto più semplice e digitale.

All’interno del negozio, i clienti potranno trovare un’offerta completa che unisce qualità, servizio e praticità. Tra i reparti presenti figurano il bake-off, la macelleria Self PENNY, la gastronomia servita PENNY, il punto caldo PENNY e la pasticceria fresca, pensati per rispondere alle esigenze della spesa quotidiana.

Il format dello store prevede un’offerta alimentare e di non-food in linea con la qualità e la convenienza del brand, con un assortimento per il 75% di prodotti italiani, con una particolare attenzione ai regionalismi ed alle produzioni locali.

PENNY rivolge grande attenzione alla sostenibilità all’interno del suo percorso “VIVIAMO SOSTENIBILE”, garantendo in tutti i suoi nuovi punti vendita le attività di lotta allo spreco alimentare, rispetto per l’ambiente e responsabilità sociale con i partner di valore, parte integrante della storia del brand, con un approccio responsabile e innovativo.

L’apertura del nuovo negozio PENNY prevede circa 10 collaboratori; il negozio osserverà il seguente orario di apertura: dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:00 alle ore 21:30. Con questa nuova apertura, PENNY consolida la propria presenza in Calabria, un territorio strategico per lo sviluppo dell’insegna, rafforzando la vicinanza alle comunità locali e contribuendo alla valorizzazione del contesto urbano in cui opera.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con più di 450 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 63%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 380.000 dipendenti e ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 96 miliardi di euro, con oltre 12.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

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